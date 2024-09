Akash Deep Team India 2024: दलीप ट्रॉफी में पंत, मुशीर, सरफराज और किशोर की गिल्लियां उड़ाईं!, 9 विकेट झटक टीम इंडिया में शामिल बिहार के लाल आकाश दीप?

Highlights Akash Deep Team India 2024: आकाश दीप ने इंग्लैंड के खिलाफ रांची में डेब्यू किया था। Akash Deep Team India 2024: कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले थे। Akash Deep Team India 2024: इंडिया बी के खिलाफ इंडिया ए के लिए शानदार प्रयास किया।

Akash Deep Team India 2024: भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट खेल चुके तेज गेंदबाज आकाश दीप ने कमाल कर दिया। पहले टेस्ट में ही 3 विकेट निकालने वाले दीप को फिर से भारतीय टीम के लिए बुलावा आ गया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए आकाश दीप का चयन किया गया है। दलीप ट्रॉफी मैच आकाश दीप ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले। बिहार के सासाराम के रहने वाले आकाश दीप ने इंग्लैंड के खिलाफ रांची में डेब्यू किया था। कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले थे और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी।

Fantastic 🖐️ Akash Deep has bowled brilliantly and picked up 9 wickets in the match 🙌 Re-live his five-wicket haul in the 2nd innings 📽️🔽 #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/Cc95TyaqdU

मैच में नौ विकेट झटकने के बाद कोई गेंदबाज आम तौर पर काफी खुश होता है लेकिन भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप दलीप ट्रॉफी मैच यह कारनामा करने के बाद व्यस्त सत्र से पहले उन चीजों पर ध्यान दे रहे है जिसमें उन्हें सुधार करने की जरूरत है। आकाश ने हाल ही में समाप्त हुए दलीप ट्रॉफी के पहले दौर के मैच में इंडिया बी के खिलाफ इंडिया ए के लिए शानदार प्रयास किया।

India B are all out for 184!



Rishabh Pant the top-scorer with 61(47)



Akash Deep the pick of India A bowlers with 5/56.



7 catches for Dhruv Jurel in the innings!



India A need 275 to win.#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1pic.twitter.com/wH5UdfhY9u