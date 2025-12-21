WATCH: अंडर-19 एशिया कप फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के अली रज़ा के बीच हुई तीखी गहमागहमी

नई दिल्ली: आयुष म्हात्रे के बाद, वैभव सूर्यवंशी रविवार को दुबई में ICC एकेडमी में पाकिस्तान के खिलाफ U19 एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान एक गरमागरम बहस में उलझ गए। यह घटना भारतीय पारी के पांचवें ओवर में हुई, जब सूर्यवंशी ने अली रज़ा की गेंद पर किनारा लगाया और गेंद पीछे चली गई।

आउट होने के बाद, रज़ा ने सूर्यवंशी को कुछ शब्दों के साथ गुस्से वाला सेंड-ऑफ दिया, जिससे भारतीय खिलाड़ी भड़क गया। जवाब में, सूर्यवंशी ने भी ज़ोरदार प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, सूर्यवंशी पाकिस्तानी गेंदबाज़ की ओर इशारा करते हुए और अपने जूते की ओर इशारा करते हुए दिखे।

यह पहली बार नहीं था जब फाइनल के दौरान रज़ा और दूसरे खिलाड़ी के बीच तीखी बहस हुई हो। कुछ ओवर पहले ही, रज़ा ने भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे को गुस्से में पवेलियन भेजा था। उस राइट-हैंडर बल्लेबाज़ ने भी मैदान से बाहर जाने से पहले करारा जवाब दिया था। म्हात्रे 26 रन बनाने में कामयाब रहे।

348 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, सूर्यवंशी ने भारतीय पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने क्रीज पर 20 गेंदों की अपनी पारी में तीन छक्के और सिर्फ एक चौका लगाया। भारतीय ओपनर्स के आउट होने के बाद, बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने भी वही गलती दोहराई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। भारत 156 रन पर ऑल आउट हो गया।

इससे पहले, पाकिस्तान ने ओपनर समीर मिन्हास के 172 रनों की बदौलत 50 ओवर में 347/8 का स्कोर बनाया। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ी अराफात मिन्हास के छोटे भाई समीर ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि भारतीयों ने 25 रनों के अंदर पांच विकेट लिए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।

आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को श्रेय दिया

मैच के बाद, म्हात्रे ने माना कि भारत का दिन अच्छा नहीं था और उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को श्रेय दिया। उन्होंने मैच के बाद कहा, “फैसला साफ था, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। यह एक खराब दिन था। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लाइन में थोड़ी गड़बड़ी थी। फील्डिंग में भी दिन अच्छा नहीं था, ऐसा होता है। प्लान सीधा था, 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना। ऐसा होता है।"

म्हात्रे ने आगे कहा, "लड़कों ने अच्छा खेला, खुशी है कि टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव बातें रहीं, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।"

