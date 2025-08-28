Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए श्रीलंका ने की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा, वानिंदु हसरंगा टीम में शामिल

हसरंगा के शामिल होने का मतलब है कि वह ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए घोषित टीम में दो बदलावों में से एक हैं। हसरंगा, दुशान हेमंथा की जगह लेंगे, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज़ विशेन हालम्बगे को इस बहु-राष्ट्र टूर्नामेंट से बाहर रखा गया है।

By रुस्तम राणा | Updated: August 28, 2025 21:11 IST2025-08-28T21:11:45+5:302025-08-28T21:11:45+5:30

Wanindu Hasaranga Picked In Sri Lanka's 16-Member Squad For Asia Cup 2025 | Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए श्रीलंका ने की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा, वानिंदु हसरंगा टीम में शामिल

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए श्रीलंका ने की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा, वानिंदु हसरंगा टीम में शामिल

googleNewsNext

Asia Cup 2025: लेग-स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को आगामी एशिया कप के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है, हालाँकि हाल ही में उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी जिसके कारण वह ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज़ से बाहर हो गए थे। हसरंगा को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई पिछली टी20 सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और तब से वह रिकवरी के कारण बाहर हैं। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा उन्हें एशिया कप टीम में शामिल करने का मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि हसरंगा समय पर ठीक हो जाएँगे और 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेंट में खेलेंगे।

हसरंगा के शामिल होने का मतलब है कि वह ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए घोषित टीम में दो बदलावों में से एक हैं। हसरंगा, दुशान हेमंथा की जगह लेंगे, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज़ विशेन हालम्बगे को इस बहु-राष्ट्र टूर्नामेंट से बाहर रखा गया है। हसरंगा, साथी स्पिनरों - ऑफ स्पिनर महेश थीक्षाना और बाएँ हाथ के स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर दुनिथ वेल्लालेज के साथ टीम में शामिल होंगे। श्रीलंका अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, जो द्विपक्षीय सीरीज़ में उनके हालिया मुकाबलों का एक रीमैच होने का वादा करता है।

बांग्लादेश के अलावा, श्रीलंका अपने ग्रुप बी अभियान में क्रमशः दुबई और अबू धाबी में होने वाले एशिया कप में अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग से भी भिड़ेगा। श्रीलंका इससे पहले 2023 में हुए पिछले एशिया कप के फ़ाइनल में पहुँचा था और 2022 में यूएई में टी20I प्रारूप में आयोजित प्रतियोगिता जीती थी। एशिया कप का 17वां संस्करण अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच के रूप में कार्य करता है, जिसकी द्वीप राष्ट्र गत चैंपियन भारत के साथ सह-मेजबानी करेगा।

श्रीलंका टीम:

चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

Open in app
टॅग्स :Asia CupWanindu HasarangaSri Lanka Cricket TeamSri Lanka Cricket (SLC)एशिया कपश्रीलंका क्रिकेट टीमश्रीलंका क्रिकेट