W-W-W-W-W, 5 गेंद और 5 विकेट, कर्टिस कैंफर ने रचा इतिहास, पहली बार किसी खिलाड़ी...

Highlights 2.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए। दूसरे और तीसरे ओवर में सभी पांच विकेट लिए। पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

डबलिनः आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। वह पुरुष पेशेवर क्रिकेट में पांच गेंदों में पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कैंपर ने इंटर-प्रांतीय टी 20 ट्रॉफी में नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ मुंस्टर रेड्स के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। ​​उन्होंने 2.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए। कैंपर ने अपने दूसरे और तीसरे ओवर में सभी पांच विकेट लिए।

Curtis Campher creates history, secures five wickets in five balls for first-time ever by a player in men's professional cricket



