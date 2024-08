विराट कोहली ने शिखर धवन के लिए लिखा इमोशनल नोट, 'मुस्कान की कमी खलेगी लेकिन विरासत फलती-फूलती रहेगी'

Highlights विराट कोहली ने शिखर धवन के लिए लिखा इमोशनल नोट कहा- 'मुस्कान की कमी खलेगी लेकिन विरासत फलती-फूलती रहेगी' धवन ने शनिवार, 24 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की

Shikhar Dhawan retired: भारतीय क्रिकेटरशिखर धवन ने शनिवार, 24 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके बाद से ही उन्हें कई खिलाड़ियों ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। शीर्ष भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने भी रविवार को शिखर धवन के लिए एक इमोशनल नोट लिखा।

धवन की घोषणा के एक दिन बाद, कोहली ने अपने पुराने साथी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दीं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में धवन की ट्रेडमार्क मुस्कान की कमी खलेगी लेकिन उनकी विरासत फलती-फूलती रहेगी।

Shikhar @SDhawan25 from your fearless debut to becoming one of India's most dependable openers, you've given us countless memories to cherish. Your passion for the game, your sportsmanship and your trademark smile will be missed, but your legacy lives on. Thank you for the…