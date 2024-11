Highlights VIDEO: विराट ने अनुष्का को दी 'फ्लाइंग KISS', पर्थ टेस्ट में शतक के बाद मनाया जश्न, देखें वीडियो

Virat Kohli Flying Kiss to Anushka Sharma: कोहली ने रविवार को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अपना 30वां टेस्ट शतक जड़ा। कोहली (नाबाद 100) और युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (161) की शतकीय पारियों ने भारत ने इस मैच में अपना शिकंजा काफी मजबूत कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में यह कोहली का सातवां शतक है। वह इसके साथ ही महान सचिन तेंदुलकर (छह शतक) के रिकॉर्ड को पीछे छोडकर इस देश में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय बन गये।

I bet that no Virat Kohli fan will pass without liking this moment 😭😭#ViratKohli#AUSvsIND#BGT2025pic.twitter.com/ypiMBOAAzQ — Mufaddal Parody (@mufaddal_voira) November 24, 2024

बुमराह ने पहली पारी में 30 रन देकर पांच विकेट चटकाकर टीम को 46 रन की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 104 रन पर आउट हो गई। उन्होंने दूसरी पारी में भी दो अहम विकेट चटकाकर भारत को बड़ी जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार पांच विकेट चटकाए और एसईएनए (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में सातवीं बार यह उपलब्धि हासिल की।

वह इन देशों में सर्वाधिक बार पांच विकेट लेने के मामले में कपिल के बराबर पहुंच गए। कपिल ने कहा, ‘‘बुमराह को विशेष बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि गेंदबाजों को कप्तान चुना जाए उन्हें जिस तरह से नेतृत्व करते हुए देखा है वह बहुत अच्छा लगता है।’’

कपिल ने देश में तेज गेंदबाजी को फिर से चर्चा में लाने के लिए बुमराह की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है - उनके रिकॉर्ड बताते हैं (कि वह कितने अच्छे हैं। वह दुनिया के शीर्ष गेंदबाज हैं, हमें और क्या चाहिए?’’ कपिल ने कहा, ‘‘मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि भारत में एक तेज गेंदबाज के बारे में इतनी चर्चा होगी लेकिन आज ऐसा हो रहा है और मुझे इस पर खुशी और गर्व है।’’ कपिल ने कहा कि भारत का प्रदर्शन शानदार है क्योंकि टीम को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘टीम वास्तव में अच्छा खेल रही है। उन्हें पहला टेस्ट जीतना चाहिए, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए।