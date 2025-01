Highlights VIDEO: विराट कोहली को देखने के लिए 2 km लंबी लाइन में लगे फैंस, अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर भगदड़

Virat Kohli Fans: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2012 के बाद से पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलते देखने के लिए एकत्र हुए प्रशंसकों के बीच बृहस्पतिवार की सुबह यहां अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर थोड़ी धक्का-मुक्की हुई जब वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि शुरुआत में स्टेडियम में प्रवेश के लिए केवल एक ही गेट खुला था और लोग अंदर जाने के लिए एक-दूसरे को धक्का देने लगे। बयान में कहा गया है, "जल्द ही अतिरिक्त गेट खोल दिए गए, जिससे स्थिति सामान्य हो गई। किसी के घायल होने की खबर नहीं है और स्थिति अब नियंत्रण में है।" बीते 13 साल में पहली बार रणजी मैच खेल रहे विराट कोहली को देखने के लिए हजारों प्रशंसक कतार में खड़े थे।

This is called a crowd puller @imVkohli and this is going to inspire the domestic cricket of India as well. History at #arunjaitleystadium . Hope Indian cricket fans will love and support all domestic cricket just like today pic.twitter.com/QTdrVU6y1b