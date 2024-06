ICC Cricket Awards 2023: कोहली बने किंग, अवॉर्ड जीतने के बाद क्या कहा...

Highlights अमेरिका के न्यूयॉर्क में ICC ने विराट कोहली को 'प्लेयर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड दिया इसके बाद उन्होंने कहा कि ये ईश्वर का प्लान ही है, जिसके चलते उन्हें ये प्राप्त हुआ हालांकि, विराट कोहली को पहली बार ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड वर्ष 2012 में मिला

नई दिल्ली: मशहूर भारतीय क्रिकेटर और बल्लेबाज विराट कोहली को शनिवार को आईसीसी ने उन्हें वनडे में वर्ष 2023 के लिए 'प्लेयर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से नवाजा। विराट को ये अवॉर्ड न्यूयॉर्क में दिया गया। जहां वो और टीम इंडिया टी-20 विश्व कप में भाग लेने पहुंची हुई है। ICC द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी और कैप के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है।

ये अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद विराट कोहली ने कहा, 'भगवान की योजना बेबी!' गौरतलब है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को पहली बार ऐसे ही ट्रॉफी साल 2012 में मिली थी, जहां उन्हें वनडे में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवॉर्ड दिया गया था।

Virat Kohli with his first ODI Cricketer Of The Year award in 2012 and now with the 2023 award.



- 4th ODI COTY award for the King. 🐐 pic.twitter.com/lD6dYbTAIE