Vinod Kambli Health: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की हालत गंभीर, ठाणे अस्पताल में भर्ती

Vinod Kambli's Health News: पूर्व भारतीय क्रिकेटरविनोद कांबली को एक बार फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा और शनिवार रात उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर को हाल के वर्षों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और हाल ही में मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान वह दुर्लभ सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कांबली को ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 52 वर्षीय कांबली की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज की बीमारी के बारे में अधिक जानकारी का अभी भी इंतजार है।

इस महीने की शुरुआत में कार्यक्रम के दौरान कांबली की स्वास्थ्य समस्याओं के सार्वजनिक होने के बाद, भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम ने कांबली को सहायता की पेशकश की। कपिल देव और सुनील गावस्कर दोनों ने कांबली की मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें पुनर्वास में प्रवेश करना होगा।

