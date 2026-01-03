हार्दिक पंड्या ने खेली 133 रन की पारी, भारी पड़े अमन मोखाडे-ध्रुव शोरे, मिलकर कूटे 215 रन

Vijay Hazare Trophy Group B Match: उत्तर प्रदेश ने 48 ओवर के मैच में समीर रिजवी की 45 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी से पांच विकेट पर 322 रन बनाने के बाद जम्मू कश्मीर को आठ विकेट पर 264 रन पर रोक दिया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 3, 2026 20:39 IST2026-01-03T20:38:45+5:302026-01-03T20:39:51+5:30

Vijay Hazare Trophy Group B Match Hardik Pandya played innings 133 runs Aman Mokhade-Dhruv Shorey proved too much together scored 215 runs | हार्दिक पंड्या ने खेली 133 रन की पारी, भारी पड़े अमन मोखाडे-ध्रुव शोरे, मिलकर कूटे 215 रन

file photo

Highlightsबंगाल ने असम को 85 रन से हराया। नौ विकेट पर 293 रन तक पहुंचा दिया।बड़ौदा को पांच मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

Vijay Hazare Trophy Group B Match: हार्दिक पंड्या की 92 गेंद में 133 रन की आक्रामक पारी के बावजूद बड़ौदा को विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में शनिवार को यहां विदर्भ के खिलाफ नौ विकेट की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार्दिक ने अपनी पारी में आठ छक्के और 11 चौके जड़े। उन्होंने इस दौरान पारी के 39वें ओवर में लगातार पांच छक्के और एक चौका भी लगाया। बड़ौदा का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 71 रन था लेकिन इसके बाद हार्दिक ने अपना कमाल दिखाते हुए टीम को नौ विकेट पर 293 रन तक पहुंचा दिया।

विदर्भ ने हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली। अमन मोखाडे ने 121 गेंदों में 150 रन बनाकर नाबाद रहे और ध्रुव शोरे ने 76 गेंदों में 65 रन का योगदान दिया। टीम ने 294 रनों का लक्ष्य 41.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। विदर्भ की यह पांच मैचों में चौथी जीत थी, जबकि बड़ौदा को पांच मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली। इस तरह से वह अपने 119 वें मैच में लिस्ट ए में अपना पहला शतक जमाने में सफल रहे। हार्दिक ने 39वें ओवर में विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखाडे को निशाना बनाया। उन्होंने इस ओवर में कुल 34 रन बटोरे, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था।

उन्होंने पहली पांच गेंदों पर छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर चौका ही लगा सके। हार्दिक के दबदबे का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बड़ौदा की तरफ से दूसरा सर्वोच्च स्कोर विष्णु सोलंकी का था जिन्होंने 26 रन बनाए। ग्रुप के अन्य मैच में हैदराबाद ने राजकोट में तिलक वर्मा की 109 गेंद में 118 रन की पारी के बूते नौ विकेट पर 286 रन बनाने के बाद चंडीगढ़ की पारी को 150 रन पर समेट कर 136 रन की बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय वनडे टीम में वापसी करने वाले मोहम्मद सिराज ने इस दौरान आठ ओवर में सिर्फ 19 रन देकर एक सफलता हासिल की।

उत्तर प्रदेश ने 48 ओवर के मैच में समीर रिजवी की 45 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी से पांच विकेट पर 322 रन बनाने के बाद जम्मू कश्मीर को आठ विकेट पर 264 रन पर रोक दिया। टीम की 58 रन की जीत में जीशान अंसारी (49 रन पर तीन विकेट), कुलदीप यादव (47 रन पर दो विकेट), प्रशांत वीर (33 रन पर एक विकेट) और विप्रज निगम (51 रन पर एक विकेट) की स्पिन गेंदबाजों की चौकड़ी ने अहम योगदान दिया। ग्रुप के अन्य मैच में बंगाल ने असम को 85 रन से हराया। 

Open in app
टॅग्स :vidarbhaHardik PandyaKrunal PandyaVijay Hazare TrophyBCCIविदर्भहार्दिक पंड्याक्रुणाल पंड्याविजय हजारे ट्रॉफीबीसीसीआई