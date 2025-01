Karnataka vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy Final 2024-2025: कर्नाटक ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। उसने निर्णायक मुकाबले में विदर्भ को 36 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद, स्मरण आर के शतक और केएल श्रीजीत और अभिनव मनोहर के क्रमश: 78-79 रनों की बदौलत कर्नाटक ने 348 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में विदर्भ की टीम 48. 2 ओवर में 312 रन पर ऑल आउट हो गई और यह मुकाबला 36 रनों से गंवा बैठी।

KARNATAKA - THE CHAMPIONS OF VIJAY HAZARE TROPHY 🏆



- Mayank Agarwal is a Legend of Karnataka. pic.twitter.com/HCiFCGnDUB