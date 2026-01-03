विजय हजारे ट्रॉफीः 37 गेंद में 67 रन, भारतीय टीम में शामिल पंत, 111 गेंद में 130 रन बनाकर टीम इंडिया से बाहर अक्षर पटेल

Highlights दिल्ली की टीम 16 अंकों और +0.803 के शानदार नेट रन रेट के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। पंत का पांच मैचों में यह दूसरा अर्धशतक था जो दो निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया।

Vijay Hazare Trophy: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खराब लय से उबरते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा जिससे दिल्ली ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप डी के पांचवें दौर के मैच में सेना को आठ विकेट से हराकर जीत की राह पर वापसी की। दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य (45 गेंदों पर 72 रन नाबाद) और पंत (37 गेंदों पर 67 रन नाबाद) के आक्रामक अर्धशतकों की बदौलत महज 19.4 ओवर में जीत के लिए मिले महज 178 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ पंत की अगुवाई वाली टीम ने अपने नेट रन रेट (एनआरआर) में जबरदस्त सुधार किया जो पिछले दौर में अलूर में ओडिशा से मिली करारी हार के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ था। दिल्ली की टीम 16 अंकों और +0.803 के शानदार नेट रन रेट के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।

इसके बाद हरियाणा (16 अंक, +0.460) दूसरे स्थान पर है। ओडिशा, रेलवे और सौराष्ट्र के 12-12 अंक हैं, जबकि गुजरात के आठ अंक हैं। पंत का पांच मैचों में यह दूसरा अर्धशतक था जो दो निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद आया। यह नाबाद अर्धशतक उस दिन आया जब पंत को 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया।

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा (47 रन पर चार विकेट) और उभरते हुए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (28 रन पर तीन विकेट) ने सेना के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त किया। अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (16 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट लिया। सेना की टीम 26वें ओवर में 82 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 42.5 ओवर में ऑल आउट हो गई।

सार्थक रंजन (चार) के आउट होने के बाद दिल्ली के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने नीतीश राणा (33 गेंदों पर 32 रन) के साथ 93 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने पंत के साथ 85 रन की अटूट साझेदारी करके 20 ओवर से पहले ही जीत की औपचारिकताएं पूरी कर दी। पंत ने अपनी बेबाक बल्लेबाजी शैली से चार चौके और छह छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 182 तक पहुंच गया,

वहीं आर्य ने भी कप्तान साथ देते हुए नौ चौके और तीन छक्के जड़े। भारतीय हरफनमौला अक्षर पटेल की लिस्ट ए क्रिकेट में पहली शतकीय पारी से गुजरात ने अलूर में आंध्र को सात रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेल रहे अक्षर ने 111 गेंद में 130 रन की पारी के साथ गुजरात को संकट की स्थिति से बाहर निकला।

गुजरात की टीम 99 रन पर पांचवां विकेट गंवाने के बाद संघर्ष कर रही थी लेकिन अक्षर ने अपनी पारी में 10 चौके और पांच छक्के लगाने के अलावा विशाल जायसवाल (60 गेंद में 70 रन) के साथ 142 रन की साझेदारी कर टीम को नौ विकेट पर 318 रन तक पहुंचाया। आंध्र की टीम सात विकेट पर 311 रन ही बना सकी।

अक्षर ने गेंद से भी कमाल करते हुए दो विकेट लिये। रवि बिश्नोई को तीन सफलता मिली। युवा पार्थ वत्स के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन (60 रन पर तीन विकेट और 157 नाबाद) की बदौलत हरियाणा ने ओडिशा के खिलाफ 306 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली।

इक्कीस साल के वत्स ने इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया। उन्होंने 13 चौकों और पांच छक्कों की मदद से अपना दूसरा घरेलू शतक और पहला लिस्ट ए शतक शानदार अंदाज में जड़ा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पहले तीन विकेट लेकर ओडिशा को नौ विकेट पर 305 रन पर रोकने में अहम भूमिका अदा की।

हरियाणा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे लेकिन वत्स की शानदार पारी से टीम परेशानी में नहीं आई। ग्रुप एक अन्य मैच में आठ विकेट पर 294 रन बनाने के बाद रेलवे को 263 रन पर आउट कर 31 रन से जीत दर्ज की।