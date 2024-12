Vijay Hazare Trophy 2024-25: 96.2 ओवर, 765 रन, 7 विकेट, 2 शतक, 5 अर्धशतक, 72 चौके और 30 छक्के?, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रनों की बारिश, इस टीम ने मारी बाजी

Highlights Vijay Hazare Trophy 2024-25 live: मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। Vijay Hazare Trophy 2024-25 live: कृष्णन श्रीजीत ने 101 गेंद में 150 रन की नाबाद पारी खेली। Vijay Hazare Trophy 2024-25 live: प्रवीण दुबे और कृष्णन श्रीजीत ने 183 रन की नाबाद साझेदारी की।

Vijay Hazare Trophy 2024-25 live: विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 की शुरुआत हो चुकी और टीम रनों की बारिश कर रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में कर्नाटक और मुंबई के बीच मुकाबला खेला गया। कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 382 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक ने 46.2 ओवर में 3 विकेट पर 383 रन बनाकर बाजी मार ली। मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शतक तो बनाया लेकिन टीम को जीता नहीं सके। कर्नाटक के कृष्णन श्रीजीत ने धमाल कर दिया।

🔥 KL Shrijith steals the show with an unbeaten 150 (101)*, smashing 20 fours & 4 sixes to seal the win!#VijayHazareTrophypic.twitter.com/oFGVX81r2W— Gilly Point (@gillypoint) December 21, 2024