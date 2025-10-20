VIDEO: महिला विश्व कप के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की कविशा दिलहारी अजीब तरीके से हुई स्टपिंग, सभी हैरान

बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तुरंत स्टंपिंग की अपील की और स्क्वायर लेग अंपायर ने फैसला ऊपर भेज दिया। सभी को हैरानी हुई जब रीप्ले में दिखा कि जब गेंद बेल्स से गिर रही थी, तब दिलहारी का पिछला पैर कुछ पल के लिए हवा में था। तीसरे अंपायर ने आउट की पुष्टि की।

By रुस्तम राणा | Updated: October 20, 2025

ICC Womens World Cup 2025:श्रीलंका बनाम बांग्लादेश महिला मैच के दौरान डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक असाधारण वाकया हुआ जब बांग्लादेशी स्पिनर नाहिदा अख्तर ने हाल के दिनों के सबसे अजीबोगरीब विकेटों में से एक, कविशा दिलहारी का स्टंपिंग आउट किया।

यह ड्रामा तब शुरू हुआ जब नाहिदा ने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर एक ड्रैग-बैक गेंद फेंकी और उसे राउंड द विकेट की दिशा में घुमाया। दिलहारी ने बैकफुट से कट करने की कोशिश में गेंद को अजीब तरह से बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराया। गेंद ऑफ स्टंप के पास से उछली और विकेटकीपर निगार सुल्ताना जोटी की दाहिनी जांघ से टकराकर वापस स्टंप पर जा लगी।

बड़े स्क्रीन पर फैसला चमकते ही दर्शक दंग रह गए, जबकि दिलहारी अविश्वास में खड़ी रहीं, अपनी बदकिस्मती को समझ नहीं पा रही थीं। दूसरी ओर, बांग्लादेशी टीम इस अप्रत्याशित आउट पर खुशी से झूम उठी, और जोटी और नाहिदा ने इस किस्मत का जश्न मनाया जो एक महत्वपूर्ण विकेट में बदल गई।

यह एक ऐसा क्षण था जिसने क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति को बखूबी दर्शाया, जिसमें कौशल, मौका और विशुद्ध आश्चर्य का मिश्रण था।


मौजूदा मैच के दौरान एक चिंताजनक स्थिति तब आई जब श्रीलंकाई बल्लेबाज विशमी गुणरत्ने विकेटों के बीच दौड़ते समय दर्दनाक चोटिल हो गईं। अच्छी बल्लेबाजी कर रही गुणारत्ने ने पिच पर छलांग लगाई और थोड़ी फुल गेंद को मिड-ऑन की ओर ड्राइव करके तेज़ सिंगल लेने की कोशिश की। हालाँकि, दुर्भाग्यवश, सीधा हिट करने का कोई प्रयास नहीं हुआ और गेंद उनके बाएँ घुटने पर लगी और पैड से पूरी तरह चूक गई।

इस चोट के कारण गुणारत्ने दर्द से कराह उठीं। फिजियो उनकी हालत का आकलन करने के लिए मैदान पर दौड़े, लेकिन वह मुश्किल से हिल पा रही थीं। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, चिंतित टीम के साथियों और अधिकारियों ने तुरंत उनकी मदद की। गुणारत्ने को अंततः स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया, जिससे प्रशंसक और टीम के साथी उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए।

क्रीज़ पर गुणरत्ने के सकारात्मक रवैये को देखते हुए यह झटका बेहद निराशाजनक है, और उनकी चोट ने उनकी आक्रामक और आशाजनक पारी में खलल डाल दिया है। सोशल मीडिया और लाइव देख रहे प्रशंसकों ने तुरंत चिंता व्यक्त की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की।

टीम के मेडिकल स्टाफ द्वारा जल्द ही चोट की गंभीरता पर विस्तृत जानकारी दिए जाने की उम्मीद है। फ़िलहाल, ध्यान विश्मी गुणरत्ने के स्वास्थ्य और खेल में उनकी जल्द वापसी पर है।

टॅग्स :ICC Women's World CupSri LankaBangladeshआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपश्रीलंकाबांग्लादेश