VIDEO: रिंकू सिंह ने शुभमन गिल को हारिस राउफ के साथ हुई लड़ाई से दूर खींचा: ताज़ा वीडियो में दिखा पूरा मामला

IND vs PAK: दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ दोनों ने भारतीय सलामी बल्लेबाज़ों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को परेशान करने की कोशिश की। गिल, अभिषेक और शाहीन के बीच हुई कई झड़पों में, रऊफ़ की सबसे ख़ास झड़प भारत के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाँचवें ओवर के दौरान हुई।

झड़पप की ताजा वीडियो में रऊफ को वापस जाते हुए और भारत के स्थानापन्न क्षेत्ररक्षकों, रिंकू सिंह और हर्षित राणा को पेय पदार्थ लेकर मैदान में आते हुए दिखाया गया है। रिंकू सीधे गिल के पास गए और उन्हें इस गर्मागर्म माहौल से दूर खींच लिया। अंपायर को पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से बात करते हुए देखा गया, जबकि रऊफ अंपायर से अपनी टोपी लेने के लिए मैदान की तरफ लौट आए।

अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की जिससे भारत ने 172 रनों का लक्ष्य छह विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। मैच के बाद अभिषेक ने कहा, "आज सब कुछ बहुत आसान था। जिस तरह से वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) बिना किसी कारण के हम पर आक्रमण कर रहे थे, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं (उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से) उन्हें दवा दे सकता था।"

इसके अलावा, अभिषेक गिल के साथ एक शानदार साझेदारी पाकर खुश थे, जिनके साथ उनका आयु-वर्ग क्रिकेट से गहरा नाता है। उन्होंने आगे कहा, "हम स्कूल के दिनों से खेल रहे हैं, हम एक-दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं, हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे और आज वह दिन था। जिस तरह से उन्होंने वापसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा।"

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम मेरा समर्थन करती है। मैं यही इरादा दिखाता हूँ और मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और अगर मेरा दिन हुआ, तो मैं अपनी टीम के लिए जीत हासिल करूँगा।"

Full lafda live...



Haris Rauf's lafda with Abhishek Sharma and Shubman Gill live...



Piche se humare 2 bande bhi aa gye thee Rinku Singh or Harshit Rana...



Rinku bhai ne matter sambhal liya. pic.twitter.com/eE8KaJDZNc — AT10 (@Loyalsachfan10) September 23, 2025

अभिषेक वर्तमान में एशिया कप 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सुपर 4 के अगले मैच में अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, रऊफ़ मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले ज़रूरी मैच में पाकिस्तान को जीत की राह पर वापस लाना चाहेंगे।

