Video: मोहम्मद सिराज ने मार्नस लाबुशेन के साथ खेला माइंड गेम, ब्रिस्बेन में बेल-स्विच ट्रिक का किया इस्तेमाल

AUS vs IND, 3rd Test: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ब्रिसबेन के गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन काफी आक्रामक रहे। जब मेहमान टीम मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो सिराज ने बेल-स्विच ट्रिक का इस्तेमाल किया। हालांकि, लाबुशेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैच को फिर से उसी तरह से आगे बढ़ाने का फैसला किया जैसा पहले था।

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया था और अब दुनिया भर के कई गेंदबाज इसे अपना रहे हैं। वे इसे विकेट पाने के लिए लकी चार्म मानते हैं। यह वाकया पारी के 33वें ओवर में हुआ, जब सिराज ने लाबुशेन से बात की और फिर बेल्स को बदलने की कोशिश की। इसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बेल्स को वापस स्विच किया और दर्शकों ने खुशी मनाई।

Siraj went to change the bails over...



Marnus was having none of it 😅#AUSvINDpic.twitter.com/nfQZ1sEZqo