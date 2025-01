VIDEO: आर. अश्विन ने चेन्नई कॉलेज के एक कार्यक्रम में भाषा पर छेड़ी नई बहस, कहा- 'हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं...'

Highlights आर अश्विन हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेकर चर्चा में है उन्होंने हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में संबोधित किया वह चेन्नई के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भाषण दे रहे थे

R Ashwin on language debate: चेन्नई के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित ग्रेजुएशन समारोह में भाषण देते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने हलचल मचा दी। दर्शकों को संबोधित करते हुए अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि आधिकारिक भाषा है। अपने भाषण के दौरान अश्विन ने दर्शकों से उनकी भाषा वरीयताओं के आधार पर जवाब देने के लिए कहा। "अंग्रेजी के छात्र, मुझे जयकार दें। तमिल के छात्र, जोर से जयकार करें। हिंदी..." उन्होंने शांत प्रतिक्रिया को देखते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, "मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कह दूँ। यह (हिंदी) हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है; यह आधिकारिक भाषा है। ठीक है, वैसे भी।"

भारत के संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक माना गया है। 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस उस दिन को चिह्नित करता है जब संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक दर्जा दिया था। हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से किए जा रहे प्रयासों को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों से, जहां भाषाई गौरव और हिंदी को थोपे जाने का विरोध मजबूत है।

अश्विन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट के बाद यह घोषणा की गई, जहाँ उन्होंने अपने साथियों, कोचों और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार अश्विन ने कहा, "मैंने बहुत मज़ा किया है। मैंने रोहित शर्मा और अन्य साथियों के साथ कई यादें बनाई हैं, भले ही मैंने पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कुछ को खो दिया हो। हम ड्रेसिंग रूम में बचे हुए आखिरी ओजी हैं।"

अश्विन ने मैदान पर उनके योगदान के लिए विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा सहित कई खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं रोहित, विराट, अजिंक्य और पुजारा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बल्ले से शानदार कैच लपके।"

Tamil Nadu: Former off spinner Ravichandran Ashwin says, "...I thought I'd say it all. It's (Hindi) not our national language; It's an official language. Okay, anyway"



