VIDEO: संजू सैमसन ने गौतम गंभीर का गला घोंटा, उन्हें पीटा? CSK स्टार और टीम इंडिया के मुख्य कोच का डीप फेक वीडियो वायरल

नई दिल्ली: संजू सैमसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक दोनों T20I मैचों में बेंच पर बैठे हैं। कभी ओपनर रहे सैमसन ने जितेश शर्मा और शुभमन गिल को मौका दिया है, भले ही गिल इस फॉर्मेट में खराब फॉर्म में हैं। अब, चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार के डीप फेक वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वह हेड कोच गौतम गंभीर का गला घोंटते और उन पर हमला करते दिख रहे हैं।

गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे T20I मैच के दौरान संजू गंभीर के पीछे बैठे थे। केरल के स्टार के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि ब्रॉडकास्टर उनकी तरफ देख रहे थे और मेन इन ब्लू टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष कर रही थी। नेटिज़न्स ने उस विज़ुअल का इस्तेमाल करके AI वीडियो बनाए हैं, जिसमें संजू को गंभीर का गला घोंटते और उन्हें पटकते हुए देखा जा सकता है।

Who made this 🤣 pic.twitter.com/KSYldbPESV — chirag khetan (@chiragkhetan1) December 12, 2025

सैमसन भारत के पिछले 5 T20I में से किसी में भी नहीं खेले हैं। 31 साल के सैमसन को एशिया कप 2025 के लिए वापसी कर रहे उप-कप्तान शुभमन गिल के लिए अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़नी पड़ी। सैमसन मिडिल ऑर्डर रोल में ढलने में नाकाम रहे और आखिरकार जितेश शर्मा ने उनकी जगह ले ली।

सैमसन की जगह लेने के बाद से शुभमन संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पिछली 14 पारियों में एक भी हाफ-सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। वहीं, संजू ने 12 महीने पहले 5 पारियों में 3 सेंचुरी लगाई थीं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो सेंचुरी भी शामिल हैं।