वेंकटेश प्रसाद ने धोनी के 'बाइक क्लेक्शन' दिखाई झलक, हैरान होकर कहा- मैंने किसी व्यक्ति में सबसे पागलपन भरा जुनून देखा

Highlights प्रसाद ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के विशाल गैरेज का एक वीडियो साझा किया प्रसाद ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने किसी व्यक्ति में सबसे पागलपन भरा जुनून देखा है कहा - जब तक कोई इस बात को लेकर पागल नहीं होगा, आपके पास इतनी बाइकें नहीं हो सकतीं

रांची: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने अपने रांची फार्महाउस में एमएस धोनी के विशाल बाइक संग्रह का दौरा किया। प्रसाद ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के विशाल गैरेज का एक वीडियो साझा किया, जो बाइक और विंटेज कारों से भरा हुआ है। लगभग दो मिनट लंबे वीडियो में, प्रसाद को भारत के पूर्व चयनकर्ता सुनील जोशी के साथ देखा गया, जिसमें एमएस धोनी की पत्नी साक्षी रांची में धोनी के फार्महाउस पर कैमरा ड्यूटी कर रही थीं।

प्रसाद ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, “मैंने किसी व्यक्ति में सबसे पागलपन भरा जुनून देखा है। क्या संग्रह है और क्या आदमी है एमएसडी। एक महान उपलब्धि हासिल करने वाला और उससे भी अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति। यह उनके रांची स्थित घर में बाइक और कारों के संग्रह की एक झलक है। उस व्यक्ति और उसके जुनून से अभिभूत हूं @एमएसधोनी,''।

One of the craziest passion i have seen in a person. What a collection and what a man MSD is . A great achiever and a even more incredible person. This is a glimpse of his collection of bikes and cars in his Ranchi house.

Just blown away by the man and his passion @msdhonipic.twitter.com/avtYwVNNOz