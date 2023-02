केएल राहुल पर फिर भड़के वेंकटेश प्रसाद, कहा- वह तुरुप का इक्का नहीं, फिर भी मिल रहे हैं अंतहीन मौके

Highlights सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पर फिर भड़के वेंकटेश प्रसाद कहा- राहुल किसी भी तरह से तुरुप का इक्का नहीं हैं कहा- उनका टीम में होना न्याय के प्रति विश्वास को हिला देता है

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 1 रन बनाए। इस प्रदर्शन के बाद टीम में राहुल की जगह पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ समय पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने राहुल के लिए चयनकर्ताओं पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। अब दिल्ली टेस्ट के बाद वेंकटेश प्रसाद एक बार फिर राहुल पर भड़के हैं।

वेंकटेश प्रसाद ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, "खराब फॉर्म जारी है। एक ऐसे खिलाड़ी के साथ बने रहना जो खराब फॉर्म में है, मैनेजमेंट की कमी को दिखाता है। भारतीय क्रिकेट के कम से कम पिछले 20 वर्षों में किसी भी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने इतने कम औसत के साथ इतने सारे टेस्ट नहीं खेले हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है। शिखर का टेस्ट औसत 40+ था, मयंक का 41+ था जिसमें 2 दोहरे शतक थे। शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं, सरफराज कभी ना खत्म होने वाला इंतजार कर रहे हैं। कई सारे घरेलू प्रदर्शनों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उनका टीम में होना न्याय के प्रति विश्वास को हिला देता है। शिवसुंदर दास और सदगोपन रमेश में काफी संभावनाएं थीं। दोनों का औसत 38+ था, लेकिन वह 23 टेस्ट मैचों से आगे नहीं बढ़ पाए। राहुल का लगातार खेलना भारत में बल्लेबाजी प्रतिभा की कमी का आभास देता है जो सच नहीं है। पिछले 5 वर्षों में कुल 47 पारियों में उनका औसत 27 से नीचे है।"

And the torrid run continues. More to do with rigidity of the management to persist with a player who just hasn’t looked the part. No top order batsman in atleast last 20 years of Indian cricket has played these many tests with such a low average. His inclusion is …. https://t.co/WLe720nYNJ

वेंकटेश प्रसाद ने आगे लिखा, "मेरे अनुसार वह वर्तमान में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से नहीं हैं। लेकिन उन्हें अंतहीन मौके दिए जा रहे हैं। कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन किया और अगले गेम में ड्रॉप हुए। केएल किसी भी तरह से तुरुप का इक्का नहीं हैं।"

As per me ,he is currently not amongst the current 10 best opener’s in India but is being given endless chances. Guys like Kuldeep Yadav put in man of the match performances and next game are dropped with theories like Horses for courses. In any course ,KL is not a horse. Sad