वेंकटेश प्रसाद केएससीए प्रेसिडेंट चुने गए, सुजीत सोमसुंदर नए वाइस-प्रेसिडेंट बने

नई दिल्ली: भारत के पूर्व पेसर वेंकटेश प्रसाद रविवार को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के नए प्रेसिडेंट चुने गए। पोल में, एसोसिएशन के पूर्व वाइस-प्रेसिडेंट प्रसाद, अनुभवी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर केएन शांत कुमार से 749-558 वोटों से आगे रहे, क्योंकि कुल 1307 सदस्यों ने वोट किया। प्रसाद के सामने अब राज्य में टॉप-फ्लाइट क्रिकेट को वापस लाने का मुश्किल काम होगा, जो 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद किनारे हो गया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 11 फैंस मारे गए थे।

भारत के पूर्व बैटर सुजीत सोमसुंदर ने वाइस-प्रेसिडेंट पद का चुनाव डी. विनोद शिवप्पा को 719-588 से हराकर जीता। सोमसुंदर ने हाल ही में KSCA चुनाव लड़ने के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में एजुकेशन हेड के पद से इस्तीफा दे दिया था। बीएन मधुकर, MS विनय को 736-571 से हराकर KSCA के नए ट्रेज़रर बने हैं। अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर संतोष मेनन, ES जयराम को 675-632 से हराकर नए सेक्रेटरी के तौर पर एसोसिएशन में वापस आए।

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 11 फैंस की मौत और कई के घायल होने के बाद जयराम ने इस दुखद घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए KSCA सेक्रेटरी पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रसाद की अगुवाई वाली पैनल, जिसे भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ का खुला सपोर्ट था, ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुए चुनावों में चार अहम पद हासिल किए।

बृजेश पटेल के सपोर्ट वाले कैंप में उनकी लिस्ट से बीके रवि ने जॉइंट सेक्रेटरी पद की रेस में 669-638 वोटों से जीत हासिल की, जबकि एवी शशिधर उनसे आगे रहे। पूर्व महिला क्रिकेटर कल्पना वेंकटचर (764) और कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर बैट्समैन अविनाश वैद्य (691), जिन्होंने प्रसाद के पैनल से चुनाव लड़ा था, उन्हें आशीष अमरलाल (703) के साथ बैंगलोर ज़ोन से मेंबर चुना गया।