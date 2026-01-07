Vaibhav Suryavanshi: 10 छक्का, 9 चौका, 74 गेंद और 127 रन?, वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 63 गेंदों में शतक जड़ा

Highlights सूर्यवंशी ने अपने साथी आरोन जॉर्ज के साथ मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 227 रन जोड़े। 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो युवा वनडे में सबसे तेज अर्धशतक है। भारत अंडर-19 ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है।

बेनोनीः वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को बेनोनी में भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में आयु वर्ग क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए 63 गेंदों में शतक जड़ा। युवा वनडे में सूर्यवंशी का यह तीसरा शतक है। भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने शतक बनाने के दौरान छह चौके और आठ छक्के लगाए। 74 गेंदों में 127 रन बनाकर आउट हुए सूर्यवंशी ने 9 चौके और 10 छक्के मारे। सूर्यवंशी ने अपने साथी आरोन जॉर्ज के साथ मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 227 रन जोड़े।

दूसरे मैच में, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 24 गेंदों में 68 रन (1 चौका और 10 छक्के) बनाकर एक और उपलब्धि हासिल की। ​​उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो युवा वनडे में सबसे तेज अर्धशतक है। वह इस प्रारूप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी रखते हैं। भारत अंडर-19 ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है।

इस महीने के अंत में होने वाले अंडर-19 विश्व कप से पहले सीरीज में क्लीन स्वीप करने की कोशिश कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने 63 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया है। वे निडर होकर चौके-छक्के लगा रहे हैं। उनके अलावा, उनके सलामी जोड़ीदार आरोन जॉर्ज भी शतक की ओर अग्रसर हैं।

इससे पहले, बुधवार को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेले गए तीसरे और अंतिम युवा वनडे में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया ने टॉस जीतकर भारत अंडर-19 के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब उनका लक्ष्य अंडर-19 वनडे विश्व कप से पहले भारत को क्लीन स्वीप करना है।

भारत ने घर में घुसकर दक्षिण अफ्रीका को हराया। 3 मैच की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। सीरीज का तीसरा मैच 7 जनवरी को खेला जा रहा है। अंडर-19 विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने धमाल के साथ कमाल किया। भारत ने पहला मैच 25 रन से और दूसरा मैच 8 विकेट से अपने नाम किया।

सोमवार को बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ भारत अंडर-19 के मैच के दौरान युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने ऋषभ पंत के युवा वनडे में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 14 साल 282 दिन की उम्र में कप्तानी कर वैभव ने इतिहास रचकर बिहार का नाम चमकाया।

246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पंत के 18 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2016 अंडर-19 विश्व कप में ढाका में नेपाल के खिलाफ बनाया था। कार्यवाहक कप्तान सूर्यवंशी अंततः 24 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें एक चौका और 10 छक्के शामिल थे।