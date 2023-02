IND vs AUS Test: दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 6 विकेट से जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल भारत को हुआ फायदा

Highlights भारत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपना स्थान मजबूत कर लिया है दूसरे टेस्ट में हार के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया 66.67 के पीसीटी के साथ शीर्ष पर है दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय टीम ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की

IND vs AUS 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को 4 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। 3 दिनों के भीतर जीत का परचम लहराते हुए, भारत ने स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वहीं इस जीत के साथ भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने की उम्मीदों को भी काफी बढ़ावा मिला है।

इस जीत के साथ भारत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपना स्थान मजबूत कर लिया है। उधर, हार के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया 66.67 के पीसीटी के साथ शीर्ष पर है। भारत 64.06 के पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका (48.72) और इंग्लैंड (46.97) से आगे, 53.33 के पीसीटी के साथ श्रीलंका स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 7-42 के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को तीन दिन के भीतर छह विकेट से हरा कर मेजबान टीम को 2-0 से टेस्ट सीरीज़ की बढ़त दिला दी। जडेजा ने साथी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को सुबह के सत्र में 113 रन पर आउट कर दिया।

The Border-Gavaskar Trophy stays with India 🏆



The hosts go 2-0 up against with a comprehensive win in Delhi 👊#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/HS93GIyEwSpic.twitter.com/xI0xvh2vOm