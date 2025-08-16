UP T20 League: यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद यश दयाल को यूपी टी20 लीग से प्रतिबंधित किया गया

August 16, 2025

UP T20 League: उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल को यूपी टी20 लीग में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला क्रिकेटर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद आया है, क्योंकि उन पर गाजियाबाद और जयपुर में बलात्कार के आरोप लगे हैं।

गाजियाबाद मामले में, दयाल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। हालाँकि, नाबालिग से जुड़े मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है और क्रिकेटर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

दयाल को 2025 में यूपी टी20 लीग में गोरखपुर लायंस के लिए खेलना था, क्योंकि फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें 7 लाख रुपये में खरीदा था। 27 वर्षीय यह खिलाड़ी पिछले दो सालों से अपने खेल के शीर्ष पर है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 2025 में अपना पहला आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) जीतने में अहम भूमिका निभाई थी, जहाँ उन्होंने इस विजयी अभियान में 13 विकेट लिए थे।

हालाँकि, यौन उत्पीड़न के लगातार दो मामलों के बाद अब उनका करियर गंभीर खतरे में है, और दूसरा मामला जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। पीड़िता ने क्रिकेटर पर दो साल की अवधि में बार-बार बलात्कार करने, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने और क्रिकेट करियर का झांसा देने का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता पहली बार दयाल के संपर्क में तब आई थी जब वह नाबालिग थी, सिर्फ़ 17 साल की, जयपुर में एक आईपीएल मैच के दौरान। दयाल ने कथित तौर पर उसे करियर संबंधी सलाह देने के बहाने सीतापुरा के एक होटल में बुलाया, जहाँ पहली बार यौन उत्पीड़न हुआ।

पीड़िता का दावा है कि यह सिलसिला दो साल तक जारी रहा, जब वह अभी भी नाबालिग थी, जिसके कारण पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जो नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के खिलाफ एक कठोर कानून है।

