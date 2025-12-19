IND Vs SA 5th T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन का शॉट घुटने पर लगने से अंपायर दर्द से कराहते हुए नीचे गिरा, वीडियो

नई दिल्ली: शुक्रवार को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें T20I मैच के दौरान अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर ज़ोरदार चोट लगी। पंडित स्टंप्स के पीछे खड़े थे जब संजू सैमसन ने गेंद को सीधे ज़मीन पर मारा। डोनोवन फरेरा ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे लगकर अंपायर की तरफ चली गई, जो रास्ते से हटने में थोड़ी देर हो गए। अंपायर को बहुत दर्द हो रहा था और खेल में थोड़ी देर रुकने के दौरान फिजियो ने उनका इलाज किया।

यह घटना भारतीय पारी के 9वें ओवर में हुई। सैमसन अच्छी तरह से सेट थे और उन्होंने पूरी ताकत से गेंद को ज़मीन पर मारा। फेरेरा ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद की ज़बरदस्त स्पीड की वजह से वह उनके हाथ से छूट गई। गेंद तेज़ी से रोहन पंडित की तरफ गई, जिन्हें रास्ते से हटने का ज़्यादा समय नहीं मिला। गेंद सीधे उनके घुटने पर लगी, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ।

Sanju Samson ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ Umpire ಫೆಲ್ ಡೌನ್!👀



📺 ವೀಕ್ಷಿಸಿ | #INDvSA 👉 5th T20I | LIVE NOW | ನಿಮ್ಮ Star Sports ಕನ್ನಡ & JioHotstar ನಲ್ಲಿ.#TeamIndiapic.twitter.com/lDjr7gtuhD — Star Sports Kannada (@StarSportsKan) December 19, 2025

अंपायर दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गए और संजू और बाकी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उनका हालचाल पूछा। दोनों टीमों के फिजियो मौके पर पहुंचे और उनका इलाज किया। अच्छी बात यह रही कि खेल में थोड़ी देर रुकने के बाद पंडित दोबारा खेलने लगे। अगर पंडित को गंभीर चोट लगती, तो चौथे अंपायर के अनंतपद्मनाभन उनकी जगह लेते।

