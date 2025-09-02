यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने तोड़ा रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड

UAE vs AFG, Tri-Series 2025: यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने सोमवार को शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई त्रिकोणीय सीरीज मैच के दौरान कप्तान के रूप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कप्तान ने यूएई की पारी के तीसरे ओवर में अफ़ग़ानिस्तान के स्पिनर मुजीब-उर-रहमान की गेंद पर दो छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया। टीम अफ़ग़ानिस्तान के चार विकेट पर 188 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। रोहित, जिन्होंने 35 मैचों में 105 छक्के लगाए हैं, अब इस सूची में इयोन मोर्गन से ऊपर दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 34 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं।

106* - मुहम्मद वसीम (यूएई)

105 - रोहित शर्मा (भारत)

86 - इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)

82 - एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)

79 - कडोवाकी फ्लेमिंग (जेपीएन)

69 - जोस बटलर (इंग्लैंड)

सोमवार को हुए त्रिकोणीय सीरीज के इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने शारजाह में संयुक्त अरब अमीरात को 38 रन से हराया। अफगान टीम ने मैच में जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद यूएई का स्कोर 20 ओवर में दो विकेट पर 90 रन से आठ विकेट पर 150 रन हो गया।