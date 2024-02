ICC Under 19 World Cup 2024:ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां भारत को 79 रन से हराकर चौथी बार अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 253 रन चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम इसके जवाब में 43.5 ओवर में 174 रन बनाकर आउट हो गई।

U19 विश्व कप 2024 में भारत की खिताब की रक्षा रविवार को बेनोनी में शिखर मुकाबले में समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा फाइनल जीतकर एक बार फिर भारतीयों का दिल तोड़ दिया। भारत इस प्रतिष्ठित आयु-समूह टूर्नामेंट में कुल मिलाकर चौथी बार और पिछले पांच संस्करणों में तीसरी बार उपविजेता रहा।

बड़े फाइनल में भारत की बहुचर्चित बल्लेबाजी विफल हो गई क्योंकि कप्तान उदय सहारन, मुशीर खान और सचिन धास सहित स्टार बल्लेबाज स्कोररों को ज्यादा परेशान करने में असफल रहे। ऑस्ट्रेलिया, जिसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहस भरा आह्वान किया, उसने 253 रन बनाए, जो U19 पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन और स्पिनर राफ मैकमिलन ने 3-3 विकेट लिए, जिससे भारत 43.5 ओवर में 174 रन पर ढेर हो गया, जो कि रिकॉर्ड रन चेज से काफी कम हो सकता था।

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🏆



After #WTC23 and #CWC23, Australia complete the hat-trick with #U19WorldCup 2024 😍 pic.twitter.com/Y6cmaLOTu0