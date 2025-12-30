टी20 विश्व कप 2026 से पहले तिलक वर्मा ने वैकुंठ एकादशी पर तिरुपति मंदिर पहुंचे, मांगा आशीर्वाद, VIDEO

तिरुपति: भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मंगलवार को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। उनके साथ BCCI एपेक्स काउंसिल के सदस्य और पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर वी. चामुंडेश्वरनाथ भी थे।
उन्होंने वैकुंठ एकादशी के मौके पर पवित्र वैकुंठ द्वार से गुजरते हुए भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की और दर्शन किए। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने उनके दर्शन की व्यवस्था की और पहाड़ी मंदिर में उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाया।
जैसे ही भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने की तैयारी कर रहा है, तिलक का तिरुपति दौरा एक लकी चार्म साबित हो सकता है, क्योंकि यह टूर्नामेंट काफी रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। इस साल अगस्त में, ACC एशिया कप शुरू होने से पहले भी इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस पवित्र मंदिर के दर्शन किए थे, जहां उनकी 69 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने भारत को फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराने में मदद की थी।
तिलक ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई T20I सीरीज़ में भारत के लिए खेला था, जहां उन्होंने मेन इन ब्लू को प्रोटियाज़ के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई थी। इस महीने की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ के पहले मैच में, तिलक ने 25 साल का होने से पहले T20I में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पांच मैचों में 26, 62, 26 और 73 रन बनाए।
यह 23 साल का बल्लेबाज़ अब 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ में खेलते हुए दिखेगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी सीरीज़ के तौर पर होंगे, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है।
भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा, जिसने बारबाडोस में 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था।
T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।