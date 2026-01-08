Tilak Varma Injury update: तिलक वर्मा की चोट पर BCCI का बड़ा अपडेट, टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

बीसीसीआई के बयान के मुताबिक, तिलक वर्मा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पहले तीन T20I मैचों से बाहर हो गए हैं। बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता ट्रेनिंग और स्किल फेज़ के दौरान उनकी प्रोग्रेस के आधार पर तय की जाएगी।

By रुस्तम राणा | Updated: January 8, 2026 21:15 IST2026-01-08T21:09:49+5:302026-01-08T21:15:51+5:30

Tilak Varma injury update: BCCI provides a major update on Tilak Varma's injury, bad news for Team India | Tilak Varma Injury update: तिलक वर्मा की चोट पर BCCI का बड़ा अपडेट, टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

Tilak Varma Injury update: तिलक वर्मा की चोट पर BCCI का बड़ा अपडेट, टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

नई दिल्ली: भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ द्विपक्षीय सीरीज़ के पहले तीन T20I मैचों से बाहर हो गए हैं। यह मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगा। वर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ़ एशिया कप फ़ाइनल में मैच जिताने वाली 69* रन की पारी खेली थी, बुधवार को राजकोट में पेट की समस्या के लिए सर्जरी करवाई। 

BCCI ने एक रिलीज़ में कहा, "उन्हें गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह शुक्रवार को हैदराबाद वापस जाएंगे। उनकी हालत अभी स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है। तिलक तब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे और धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज़ पर लौटेंगे, जब उनके लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और घाव ठीक हो जाएगा। वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पहले तीन T20I मैचों से बाहर हो गए हैं। बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता ट्रेनिंग और स्किल फेज़ के दौरान उनकी प्रोग्रेस के आधार पर तय की जाएगी।"

तिलक को इस सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, साथ ही इस साल फरवरी-मार्च में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में चुना गया है। गुरुवार को, तिलक ने सर्जरी के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट किया।


वर्मा भारत के T20I सेटअप में एक अहम खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने 37 पारियों में 49.29 की औसत और 144.09 के स्ट्राइक रेट से 1,183 रन बनाए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं।

Open in app
टॅग्स :BCCIICC T20 World Cupबीसीसीआईआईसीसी टी20 वर्ल्ड कप