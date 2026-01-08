विश्व कप से पहले टीम इंडिया को झटका?, न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से बाहर तिलक वर्मा?

टीम के एक सूत्र ने पुष्टि की तिलक वर्मा ने ग्रोइन में दर्द की शिकायत की और स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया।

Highlightsएशिया कप 2025 के फाइनल में कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।नागपुर और रायपुर में होने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगे। तीन मैचों में उनकी भागीदारी उनकी रिकवरी के आधार पर तय की जाएगी।

हैदराबादः विश्व कप से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा 21 जनवरी से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें ग्रोइन में चोट लगी है। हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने ग्रोइन में दर्द की शिकायत के बाद एक छोटी सी सर्जरी करवाई। 23 वर्षीय तिलक का इलाज राजकोट के एक निजी अस्पताल में हुआ, जहां वे विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के ग्रुप चरण के मैच खेल रहे थे। तिलक, जिन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल में कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

नागपुर और रायपुर में होने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगे। बाकी तीन मैचों में उनकी भागीदारी उनकी रिकवरी के आधार पर तय की जाएगी। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की ‘ग्रोइन’ की चोट की सर्जरी हुई है जिसके कारण उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से बाहर रहना तय है। उनका अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के शुरुआती मैचों में भी खेलना संदिंग्ध है।

इस 23 वर्षीय खिलाड़ी को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। वह विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ राजकोट में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद की टीम के साथ राजकोट में खेल रहे तिलक वर्मा ने अपने अंडकोष में तेज दर्द की शिकायत की। उन्हें तुरंत ही गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन करने पर अंडकोष में मरोड़ (अचानक तेज दर्द) का पता चला और तत्काल सर्जरी करने की सलाह दी गई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने विशेषज्ञों से राय ली और वे भी इस बात से सहमत थे। तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक है। चिकित्सा पैनल के साथ चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनके स्वास्थ्य में सुधार और खेल में उनकी वापसी के संभावित समय के बारे में जानकारी मिलेगी, हम आपको सूचित कर देंगे।’’

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से टी20 विश्व कप खेला जाएगा। इसका पहला मैच भारत और अमेरिका के बीच मुंबई में होगा। भारत अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेगा।

