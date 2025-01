Tilak Varma India vs England: 24 गेंद और 60 रन?, जोफ्रा आर्चर को कूटना था, तिलक वर्मा ने कहा-रणनीति का हिस्सा, इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को बेअसर करना था...

Highlights Tilak Varma India vs England, 2nd T20I: बिना आउट हुए 318 रन बना चुके हैं। Tilak Varma India vs England, 2nd T20I: तिलक वर्मा दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। Tilak Varma India vs England, 2nd T20I: नाबाद 107, नाबाद 120, नाबाद 19 और नाबाद 72 रन की पारी खेल चुके हैं।

Tilak Varma India vs England, 2nd T20I: भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कमाल की पारी खेली। बिना आउट हुए 318 रन बना चुके हैं। इस दौरान नाबाद 107, नाबाद 120, नाबाद 19 और नाबाद 72 रन की पारी खेल चुके हैं। तिलक वर्मा ने कहा कि विकेट थोड़ा दोतरफा था। मैं गौतम सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि, 'चाहे कुछ भी हो, आपको स्थिति के अनुसार खेलना चाहिए, आपको लचीला होना चाहिए। बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट-राइट एक अच्छा विकल्प होगा और गेंदबाजों के लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अपनी लाइन और लेंथ बदलनी होगी।

Tilak Varma India vs England, 2nd T20I: T20I में बिना आउट होने के कारण सर्वाधिक रन-

318* तिलक वर्मा (107*, 120*, 19*, 72*)

271 मार्क चैपमैन (65*, 16*, 71*, 104*, 15)

240 एरोन फिंच (68*, 172)

240 श्रेयस अय्यर (57*, 74*, 73*, 36)

239 डेविड वार्नर (100*, 60*, 57*, 2*, 20)।

(शॉर्ट गेंद के खिलाफ गेमप्लान) हम पहले ही दक्षिण अफ्रीका में खेल चुके हैं, यह वास्तव में इससे भी अधिक कठिन था। हमने तैयारी की लेकिन आर्चर और वुड वास्तव में तेज हैं। सभी ने अच्छी तैयारी की, हमने नेट्स पर वास्तव में कड़ी मेहनत की और इसका हमें परिणाम मिला। मैंने उनसे (बिश्नोई) कहा कि आकार बनाए रखें और गैप में हिट करने पर ध्यान दें।

भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा कि यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को निशाने पर रखना उनकी रणनीति का हिस्सा था और इसका उद्देश्य इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को बेअसर करना था, जिससे बाकी टीम हतोत्साहित हो गई। तिलक ने 55 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाकर भारत को दो विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

भारत इस तरह से पांच मैच की श्रृंखला में 2–0 से आगे हो गया है। तिलक ने अपनी पारी के दौरान आर्चर पर चार छक्के लगाए, जिसमें डीप फाइन लेग पर बेहद विश्वसनीय पिक-अप फ्लिक से लगाया गया छक्का भी शामिल है। कोलकाता में पहले मैच में चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लेने वाले आर्चर ने दूसरे मैच में चार ओवर में 60 रन लुटाए।

तिलक ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन ने कहा, ‘‘मैं उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को निशाना बनाना चाहता था। यदि आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को निशाने पर रखेंगे तो अन्य गेंदबाज दबाव में आ जाएंगे। इसलिए, जब विकेट गिर रहे हों (दूसरे छोर पर), तो मैं विरोधी टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाना चाहता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं ऐसा करने में सफल हो जाता हूं तो अन्य बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है। मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा और उनके खिलाफ मौके बनाए। मैंने आर्चर के खिलाफ जो भी शॉट खेले उनके लिए मैंने नेट्स पर तैयारी की थी। मैं मानसिक रूप से तैयार था और इसलिए मुझे सफलता मिली।’’

तिलक ने कहा कि वह अंत तक टिके रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे और टीम की जरूरतों के अनुसार अपने खेल में बदलाव करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आखिर तक टिके रहना है। पिछले मैच के दौरान मेरी गौतम (गंभीर) सर से बात हुई थी। मैं टीम की जरूरत के अनुसार निश्चित स्ट्राइक-रेट के साथ खेल सकता हूं।

आपको परिस्थितियों के अनुसार खेलना होता है।’’ तिलक ने कहा, ‘‘गौतम सर ने यहां ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान भी कहा था कि यही वह मौका है जबकि आप लोगों को दिखा सकते हो कि आप हर तरह की पारियां खेलने में सक्षम हो। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा करने में सफल रहा।’’