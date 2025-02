Viral Video: विराट कोहली से मिलने की दीवानगी, मैदान में कूदे 3 लड़के; सुरक्षाकर्मियों ने लिया एक्शन

Viral Video:दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे हैं रणजी ट्रॉफी मुकाबले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुकाबले के दौरान, तीन प्रशंसकों ने तीसरे दिन स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ दिया।

यह तब हुआ जब पहले दिन एक प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली को करीब से देखने में कामयाब रहा। 12 साल से अधिक समय में अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे कोहली ने दिल्ली की पहली पारी में सिर्फ छह रन बनाए, जो इस खेल का मुख्य आकर्षण रहा जिसे एक बेमिसाल खेल माना जा रहा था। दूसरे दिन बल्ले से अपनी विफलता के बावजूद, भारत के पूर्व कप्तान प्रशंसकों को आकर्षित करना जारी रखते हैं, भले ही पहले दो किश्तों की तुलना में तीसरे दिन भीड़ उतनी नहीं रही।

3 fans invaded together to meet the goat at Arun jaitley stadium. @imVkohli 🐐 pic.twitter.com/ADYmvqffec