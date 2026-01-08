'तिलक वर्मा की सर्जरी में कुछ भी गंभीर नहीं, वे 3-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे': हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच ने दी गुड न्यूज़

हैदराबाद के कोच ने कहा कि 23 साल का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज, जो दुबई में भारत की एशिया कप जीत का हीरो था, पांच मैचों की सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएगा।

By रुस्तम राणा | Updated: January 8, 2026 18:45 IST2026-01-08T18:45:15+5:302026-01-08T18:45:15+5:30

'There is nothing serious about Tilak Varma's surgery, he will recover in 3-4 days': Hyderabad cricket team coach gives good news | 'तिलक वर्मा की सर्जरी में कुछ भी गंभीर नहीं, वे 3-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे': हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच ने दी गुड न्यूज़

'तिलक वर्मा की सर्जरी में कुछ भी गंभीर नहीं, वे 3-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे': हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच ने दी गुड न्यूज़

नई दिल्ली: हैदराबाद क्रिकेट टीम के कोच डीबी रवि तेजा ने कहा कि तिलक वर्मा ठीक हैं और जल्द ही इंटरनेशनल मैचों के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि यह बेहतरीन भारतीय T20 बल्लेबाज ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। तिलक का अगला इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 होम सीरीज़ है, जो आज से ठीक दो हफ्ते बाद 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होगी।

हैदराबाद के कोच ने कहा कि 23 साल का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज, जो दुबई में भारत की एशिया कप जीत का हीरो था, पांच मैचों की सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी अटकलें हैं कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप के लिए उसकी उपलब्धता संदिग्ध हो सकती है।

38 साल के आंध्र प्रदेश में जन्मे हैदराबाद के कोच ने गुरुवार को क्रिकबज को बताया, "बुधवार को राजकोट में उनकी एक बहुत छोटी सर्जरी हुई थी। इसमें कुछ भी गंभीर या चिंता की बात नहीं है। वह तीन से चार दिनों में ठीक हो जाएंगे।" तिलक का बुधवार (7 जनवरी) को राजकोट में टेस्टिकुलर टॉर्शन के लिए ऑपरेशन हुआ, जब हैदराबाद और बंगाल के मैच के दौरान उन्हें चोट लगी थी।

कोच ने आगे कहा, "तिलक अभी टीम के साथ हैं, और वह टीम के साथ हैदराबाद वापस जाएंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्वेंटी20 सीरीज के लिए ठीक हो जाएंगे।"

रवि तेजा के अनुसार, तिलक 8 जनवरी (गुरुवार) को जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलने के लिए तैयार होते, जिस मैच में हैदराबाद हार गया था। कोच ने कहा, "वह आज खेलने के लिए तैयार होते। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे क्योंकि हमारे पास नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने का कोई मौका नहीं था।"

हैदराबाद ने ग्रुप बी में सात लीग मैचों में सिर्फ दो गेम जीते। तिलक ने विजय हजारे ट्रॉफी के सिर्फ दो गेम खेले और 143 रन बनाए, जिसमें 3 जनवरी को चंडीगढ़ के खिलाफ एक सेंचुरी (109) भी शामिल है।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaICC T20 World Cuphyderabadटीम इंडियाआईसीसी टी20 वर्ल्ड कपहैदराबाद