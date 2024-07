World Cup winning Team India: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा..., टी-20 विश्वकप विजेता से मिले पीएम मोदी, पूछे कई सवाल, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो और फोटो

Highlights Team India's T20 World Cup Victory Parade In Mumbai LIVE: आईसीसी प्रतियोगिता में सफर के बारे में चर्चा की। Team India's T20 World Cup Victory Parade In Mumbai LIVE: प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात और संवाद को यादगार बताया। Team India's T20 World Cup Victory Parade In Mumbai LIVE: जय शाह ने वापसी के लिए विशेष उड़ान का इंतजाम किया।

Team India's T20 World Cup Victory Parade In Mumbai LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों से मुलाकात की और अमेरिका तथा कैरेबियाई सरजमीं पर हाल ही में संपन्न आईसीसी प्रतियोगिता में उनके सफर के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात और संवाद को यादगार बताया। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप जीतने वाली रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम तूफान बेरिल के चलते बारबाडोस में ‘शटडाउन’ के कारण खिताब जीतने के तुरंत बाद स्वदेश नहीं लौट पाई थी।

A memorable occasion as #TeamIndia got the opportunity to meet the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji in Delhi 🙌@narendramodi | @JayShahpic.twitter.com/eqJ7iv9yVw — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

Travelling with the prestigious 🏆 on the way back home! 😍



🎥 WATCH: #TeamIndia were in excellent company during their memorable travel day ✈️👌 - By @RajalArora#T20WorldCuppic.twitter.com/0ivb9m9Zp1 — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

खिलाड़ी अपने होटल में ही रुके थे जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने वापसी के लिए विशेष उड़ान का इंतजाम किया। मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारे चैंपियंस के साथ एक शानदार मुलाकात। 7, लोक कल्याण मार्ग में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और प्रतियोगिता के दौरान उनके अनुभवों पर एक यादगार संवाद किया।’’

An excellent meeting with our Champions!



Hosted the World Cup winning team at 7, LKM and had a memorable conversation on their experiences through the tournament. pic.twitter.com/roqhyQRTnn — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2024

नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचने से पहले टीम इंडिया का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे पहले एक मिनट से अधिक समय का एक वीडियो साझा किया जिसमें खिलाड़ियों को मोदी के इर्द-गिर्द बैठे और बातचीत करते हुए देखा गया।

The triumphant Indian Cricket Team met with the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence today upon arrival.



Sir, we extend our heartfelt gratitude to you for your inspiring words and the invaluable support you have provided to… pic.twitter.com/9muKYmUVkU — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

कप्तान रोहित शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के दाईं ओर थे जबकि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ उनके बाईं ओर थे। खिलाड़ियों ने एक विशेष जर्सी पहन रखी थी, जिस पर आगे की तरफ मोटे अक्षरों में विश्व 'चैंपियंस' लिखा था और बाईं ओर ऊपर की तरफ कोने पर ऊपर दो सितारे थे जो दो टी20 विश्व कप खिताब भारत की झोली में आने का दर्शा रहे थे।

Magical Evening Awaits 🤩



Join us in welcoming and celebrating the #T20WorldCup Champions 🇮🇳 🏆



📍 Wankhede Stadium

🗓️ Thursday, 4th July 2024

⏰ 4:00 PM IST Onwards

Enter via Gates 2, 3 and 4#TeamIndiapic.twitter.com/UYIZgIkZly — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान सभी खिलाड़ी मुस्कुराते हुए नजर आए। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने प्रधानमंत्री को ‘नमो’ और ‘1’ लिखी टीम इंडिया की विशेष जर्सी भेंट की।