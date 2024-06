Team India Winner T20 World Cup 2024: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज क्लब में भारत, यहां जानें जीत के 5 बड़े कारण और पांच महारिकॉर्ड

Highlights Team India Winner T20 World Cup 2024: विराट कोहली टी20 से संन्यास की घोषणा की। Team India Winner T20 World Cup 2024: विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच दिया। Team India Winner T20 World Cup 2024: जयप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया।

Team India Winner T20 World Cup 2024: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम की टी20 विश्व कप जीत पिछले चार वर्षों के प्रयासों का नतीजा है। हम एक टीम के रूप में बहुत मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। यह आज से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं। भारत का 11 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। आईसीसी खिताब 11 साल झोली में आ गया। 2013 में धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। 2007 में पहली टी20 कप जीते थे। भारत इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्लब में शामिल हो गया। जो दो बार चैंपियन बने हैं। विराट कोहली के बल्ले से निकली आग। रोहित शर्मा की ‘कूल’ कप्तानी के दम पर खत्म आखिर हम 140 करोड़ भारतीय ने कर दिखाया। दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर सितारों से सजी इस टीम ने टी20 विश्व कप जीत लिया।

Congratulations to #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid on an incredible #T20WorldCup Campaign

Team India Winner T20 World Cup 2024: जीत के 5 बड़े कारण

1. रोहित शर्माः पूरे दमखम से कप्तानी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन और इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी ने टीम में अहम रोल अदा किया। जब विराट कोहली सस्ते में निपट गए थे। रोहित ने 8 मैच में 8 पारी खेलते हुए 257 रन बनाए। शर्मा जी दूसरे टॉप स्कोरर रहे। इस दौरान 24 चौके और 15 छक्के मारे।

2. विराट कोहलीः फाइनल से पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि कोहली का बेस्ट आना बाकी है। फाइनल से पहले कोहली ने 7 मैच में 75 रन बनाए थे। फाइनल में 59 गेंद में 76 रन खेलकर बता दिया की वह क्यों किंग है। कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया और जाते-जाते प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया।

3. हार्दिक पंड्याःकमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक ने फाइनल में धांसू रिकॉर्ड अपने नाम किया। अहम समय में दो बड़े विकेट निकाले। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 20 रन खर्च कर 3 विकेट लिए और जीत की सूत्रधार लिख दी।

4. जसप्रीत बुमराहः भारतीय टीम के गेंदबाजी अगुआ ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज पर कब्जा किया। रोहित शर्मा ने कहा था कि विश्व कप जीतना है तो बूम-बूम बुमराह अलग करेंगे। बुमराह ने कप्तान भरोसे पर खरा उतरे। 8 मैच में 178 गेंद फेंकते हुए 15 विकेट लिए। इस दौरान औसत मात्र 8.27 का रहा और 124 रन खर्च किए।

5. अर्शदीप सिंहः भारतीय युवा खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। सिंह किंग बनकर उभरे। मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को बाहर बैठना पड़ा। सिंह ने 8 मैच में 180 गेंद ़डाली और 216 रन खर्च करते हुए 17 विकेट झटके। इस दौरान 12.65 की औसत से एक बार 4 विकेट भी निकाले।

A round of applause for the ICC Men's T20 World Cup 2024 winning side - Team INDIA 🇮🇳🙌

Team India Winner T20 World Cup 2024: पांच महारिकॉर्ड

1. दो टी20 विश्व कप जीतने वाली टीमेंः

वेस्ट इंडीज (2012 और 2016)

इंग्लैंड (2010 और 2022)

भारत (2007 और 2024)।

2. T20 WC संस्करण में सर्वाधिक जीतः

8 - भारत (2024)*

8 - दक्षिण अफ़्रीका (2024)*

6 - श्रीलंका (2009)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2010)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2021)।

3. T20I में कप्तान के रूप में सर्वाधिक जीतः

50 - रोहित शर्मा (IND)

48 - बाबर आजम (PAK)

45 - ब्रायन मसाबा (यूगांडा)

44 - इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)।

4. टी20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेटः

17 - फजलहक फारूकी (एएफजी, 2024)

17 - अर्शदीप सिंह (IND, 2024)

16 - वानिंदु हसरंगा (एसएल, 2021)

15 - अजंता मेंडिस (एसएल, 2012)

15 - वानिंदु हसरंगा (एसएल, 2022)

15 - एनरिक नॉर्टजे (एसए, 2024)

15-जसप्रीत बुमरा (IND, 2024)।

5. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ेः

4/12 - अजंता मेंडिस बनाम वेस्टइंडीज, कोलंबो 2012

3/9 - सुनील नारायण बनाम श्रीलंका, कोलंबो 2012

3/12 - सैम कुरेन बनाम PAK, मेलबर्न 2022

3/20 - हार्दिक पंड्या बनाम दक्षिण अफ्रीका, ब्रिजटाउन 2024।