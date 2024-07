Team India vs SL T20I 2024: गंभीर और सूर्या की पारखी नजर, श्रीलंका सीरीज में खोजे 3 नए ऑलराउंडर, बल्ले और गेंद से विपक्षी टीम पर मचाएंगे गदर

Highlights Team India vs SL T20I 2024: सीरीज में कई गेंदबाज को आजमाया गया। Team India vs SL T20I 2024: युवा खिलाड़ी पर दांव लगाया। Team India vs SL T20I 2024: 96 रन बनाए और दो विकेट झटके।

Team India vs SL T20I 2024: भारतीय टीम (Team India) के नए कोच गौतम गंभीर (Coach Gautam Gambhir) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज पर कब्जा कर लिया। युवा टीम ने बेखौफ होकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। निडर होकर श्रीलंका के खिलाफ खेले और विश्व चैंपियन टीम ने 3-0 से सूपड़ा साफ किया। गंभीर और सूर्यकुमार की पारखी नजर ने कई कारनामे किए और सीरीज में 3 नए ऑलराउंडर की खोज कर ली। भारत 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज के साथ भी खेलने उतरता है तो उसके पास हरफनमौला की फौज खड़ी हो गई है। सीरीज में कई गेंदबाज को आजमाया गया और सफलता भी मिल गई है। गंभीर हर मैच में रियान पराग (Riyan Parag), रिंकू सिंह (Rinku Singh) और सूर्यकुमार यादव से टी20 में गेंजबादी कराएंगे।

1. सूर्यकुमार यादवः नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज पर कब्जा किया। यादव पर कूल कैप्टन रोहित शर्मा की छाप देखने को मिली और युवा खिलाड़ी पर दांव लगाया। जीत के बाद भी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया। यादव ने सीरीज में 96 रन बनाए और अंतिम मैच में दो विकेट झटके। गंभीर ने एक बॉलर को तैयार कर लिया। जो गेंदबाजी भी करेगा।

Ekdum se waqt badal diya, jazbaat badal diya, match jeeta diya 🇮🇳🥳



Series sealed in style ✅🏏#SonySportsNetwork#SLvIND#TeamIndiapic.twitter.com/EMpH7jvzDz — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2024

2. रियान परागः असम के पहले खिलाड़ी रियान पराग ने आईपीएल फॉर्म को जारी रखा। पराग ने जिम्बाब्वे दौरे के बाद श्रीलंका के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया। डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और रविंद्र जडेजा की कमी को पूरा किया। 3 मैचों की श्रीलंकाई सीरीज में 33 रन बनाए और 9.2 ओवर में 3 विकेट लिए। पराग ने अंतिम मैच में समझदारी ने बल्लेबाजी की।

3. रिंकू सिंहःटीम इंडिया में रिंकू सिंह की भूमिका अहम हो गई। कई बार शानदार पारी खेलकर टीम को मंझधार से बाहर निकाला। रिंकू शानदार फील्डर भी हैं। रिंकू और रियान रविंद्र जडेजा की कमी को पूरा कर देंगे। जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका के खिलाफ रिंकू ने 2 रन और 2 विकेट निकाले। छठे गेंदबाज की कमी को पूरी कर सकते हैं।

एक T20I में भारतीय स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक विकेटः

10 बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2022

8 बनाम बांग्लादेश, हांग्जो, 2023

8 बनाम एसएल, पल्लेकेले, 2024*

T20I में सर्वाधिक हार (सुपर ओवर सहित)-

105 - श्रीलंका*

104 - बांग्लादेश

101-वेस्टइंडीज

99 - जिम्बाब्वे

99 - न्यूजीलैंड।

T20I में एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक जीत (सुपर ओवर सहित)-

23 - पाक बनाम न्यूजीलैंड (44 मैच)

22 - भारत बनाम श्रीलंका (32)*

21 - इंग्लैंड बनाम पाक (31)

20 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (32)

नए कप्तान सूर्यकुमार यादव (पांच रन पर दो विकेट) और रिंकू सिंह (तीन रन पर दो विकेट) ने हार की कगार पर पहुंचने के बाद अंतिम दो ओवर में शानदार गेंदबाजी करके मैच टाई कराया और फिर वाशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर में सिर्फ एक रन दिया जिससे भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को हराकर 3-0 से सूपड़ा साफ किया।

अंतिम दो ओवर में जब मेजबान टीम को सिर्फ नौ रन की दरकार थी तब रिंकू (तीन रन पर दो विकेट) और सूर्यकुमार (पांच रन पर दो विकेट) ने आठ रन देकर चार विकेट चटकाते हुए श्रीलंका को आठ विकेट पर 137 रन पर रोककर मुकाबले को टाई कराया। सुंदर ने सुपर ओवर में पहली चार गेंद पर कुसाल परेरा (00) और पथुम निसांका (00) को आउट करके श्रीलंका को एक रन ही बनाने दिया।

रन कुसाल मेंडिस ने बनाया। सूर्यकुमार ने इसके बाद महीश तीक्षणा की पहली की गेंद पर चौका जड़कर भारत को जीत दिला दी। बारिश के कारण एक घंटा विलंब से शुरू हुए मैच में श्रीलंका की टीम कुसाल मेंडिस (43) की पथुम निसांका (26) के साथ पहले विकेट की 58 और कुसाल परेरा (46) के साथ दूसरे विकेट की 52 रन की साझेदारी से 16वेंओवर में एक विकेट पर 110 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन गेंदबाजों ने पासा पलट दिया।

भारत की तरफ से स्पिनरों सुंदर और रवि बिश्नोई ने भी क्रमश: 23 और 38 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। भारत ने इससे पहले नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और तीक्षणा (28 रन पर तीन विकेट) तथा वानिंदु हसरंगा (29 रन पर दो विकेट) की फिरकी के जादू के सामने टीम नौ विकेट पर 137 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। उन्होंने रियान पराग (26) के साथ छठे विकेट के लिए 54 रन जोड़कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा। अंतिम ओवरों में सुंदर (25) और बिश्नोई (नाबाद 08) ने आठवें विकेट के लिए 32 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर रहे चामिंदु विक्रमसिंघे (17 रन देकर एक विकेट), असिथा फर्नांडो (11 रन पर एक विकेट) और रमेश मेंडिस (26 रन पर एक विकेट) ने भी एक-एक विकेट चटकाया। अब तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला दो अगस्त से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली जाएगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका को निसांका और कुसाल मेंडिस ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 35 रन जोड़े।

Surya kumar yadav, Rinku Singh and riyan parag under Gautam Gambhir pic.twitter.com/wOG7PuB9Mb — Registanroyals (@registanroyals) July 30, 2024

निसांका ने तीसरे ओवर में खलील अहमद पर तीन चौके मारे और फिर सुंदर की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। कुसाल मेंडिस इस बीच 12 रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब मोहम्मद सिराज की गेंद पर संजू सैमसन ने उनका कैच टपका दिया। कुसाल मेंडिस ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए बिश्नोई पर दो चौके मारे लेकिन इस लेग स्पिनर के अगले ओवर में निसांका ने लॉन्ग ऑन पर पराग को कैच थमा दिया। कुसाल परेरा ने आते ही तेवर दिखाए। उन्होंने बिश्नोई पर लगातार दो चौके जड़ने के बाद सुंदर और पराग पर भी चौका मारा।

परेरा ने सुंदर पर चौके के साथ 15वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 30 रन की दरकार थी। बिश्नोई ने कुसाल मेंडिस को पगबाधा करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 41 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे।

सुंदर ने अगले ओवर में हसरंगा (03) को बिश्नोई के हाथों कैच कराया और फिर अगली गेंद पर कप्तान चरिंथ असलंका (00) भी विकेटकीपर सैमसन को कैच दे बैठे। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में परेरा का कैच अपनी ही गेंद पर लपकने के बाद रमेश मेंडिस (03) को आउट करके मुकाबले को रोमांचक बनाया। परेरा ने 34 गेंद में पांच चौके मारे। श्रीलंका को अंतिम ओवर में छह रन की जरूरत थी।

In the era of Gambhir, every batsman is a bowler, and every bowler is a batsman, yet they all deliver performances that dazzle and amaze.#SLvIND#suryakunaryadav#Washington#rinkupic.twitter.com/n7boeMfWKU — devotee_rahul_soni (@Rahul_shraff_1) July 30, 2024

Who will defend 9 runs from last 2 overs? Siraj or Khaleel?



Gambhir - Rinku and Sky #SLvINDpic.twitter.com/u8On5X1Xwg — AKSHAY ♠️ (@mr_Akshay_4747) July 30, 2024

कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद गेंदबाजी करने उतरे। उन्होंने दूसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस (01) को रिंकू के हाथों कैच कराके टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहला विकेट हासिल किया। अगली गेंद पर तीक्षणा (00) भी सैमसन को कैच दे बैठे। चौथी गेंद पर फर्नांडो ने एक रन बनाया। अब अंतिम दो गेंद पर पांच रन की दरकार थी। विक्रमसिंघे ने दोनों गेंद पर दो-दो रन बनाकर मैच को टाई कराया।

इससे पहले असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित करते हुए चौथे ओवर में ही भारत का स्कोर 14 रन पर तीन विकेट कर दिया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (10) ने दूसरे ओवर में तीक्षणा पर दो चौके मारे लेकिन इस ऑफ स्पिनर के इसी ओवर में सीधी गेंद को चूककर पगबाधा हो गए।

जायसवाल ने डीआरएस का सहारा लिया लेकिन फैसला श्रीलंका के पक्ष में गया। विक्रमसिंघे ने अगले ओवर में संजू सैमसन को लेग स्पिनर हसरंगा के हाथों कैच कराया। सैमसन लगातार दूसरे मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे। रिंकू सिंह को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया लेकिन वह भी एक रन बनाने के बाद तीक्षणा की गेंद पर मथीशा पथिराना को कैच दे बैठे। कप्तान सूर्यकुमार यादव (08) ने आते ही तीक्षणा पर चौका मारा लेकिन असिथा फर्नांडो की गेंद पर फाइन लेग पर हसरंगा के हाथों लपके गए।

भारतीय टीम पावर प्ले में चार विकेट पर 30 रन ही बना सकी। ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे (13) को विकेटकीपर कुसाल मेंडिस के हाथों कैच कराके भारत का स्कोर 48 रन पर पांच विकेट किया। गिल ने एक छोर संभाले रखा और पराग के साथ मिलकर पारी को संवारा। पराग ने रमेश मेंडिस जबकि गिल ने स्पिनर कामिंदु मेंडिस पर चौका मारा। पराग ने 14वें ओवर में हसरंगा पर दो छक्कों के साथ रन गति में इजाफा किया। गिल ने 15वें ओवर में कामिंदु मेंडिस पर चौके के साथ भारत के रनों का शतक पूरा किया।

लेकिन अगले ओवर में हसरंगा की गेंद पर स्टंप हो गए। उन्होंने 37 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। हसरंगा ने दो गेंद बाद पराग को भी रमेश मेंडिस के हाथों कैच कराके भारत को सातवां झटका दिया। पराग की 18 गेंद की पारी में एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। सुंदर और बिश्नोई ने अंत में कुछ अच्छे शॉट खेलकर भारत का स्कोर 140 रन के करीब पहुंचाया।