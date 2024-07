Highlights विराट कोहली ने मुंबई पुलिस को कहा, थैंक्यू गुरुवार को मरीन ड्राइव से वानखेड़े तक चला था विजय परेड पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों से मिलने के लिए लंदन रवाना हुए विराट कोहली

Team India Victory Parade: विराट कोहली ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद कहा है। विराट ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने पोस्ट में मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमीश्नर के एक्स हैंडल को टैग कर लिखा कि टीम इंडिया की विजय परेड के दौरान शानदार काम करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक सम्मान और हार्दिक धन्यवाद। आपकी लगन और सेवा की बहुत सराहना की जाती है। जय हिंद।

Deep respect and heartfelt thanks to all the officers and staff of @MumbaiPolice & @CPMumbaiPolice for doing a phenomenal job during Team India’s Victory Parade. Your dedication and service is highly appreciated.🙏🏼 Jai Hind !🫡🇮🇳

मालूम हो कि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में साउथ अफ्रीका को सात रनों से हराकर 29 जून को टी-20 विश्व कप अपने नाम किया था। टीम की इस जीत को लेकर मुंबई में भव्य कार्यक्रम वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। स्टेडियम के अंदर फैंस का सैलाब आया था।

वहीं, कुछ ऐसा ही नजारा मरीन ड्राइव पर भी देखने को मिला। टीम इंडिया की जीत के जश्न में मुंबई पुलिस के एक एक कर्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई जिन्हें, यहां ड्यूटी पर लगाया गया था। जश्न शानदार रहा और इसी का श्रेय विराट कोहली ने मुंबई पुलिस को दिया है।

A special appreciation to all my officers & staff of @mumbaipolice for the exceptional crowd management at Marine Drive today amid the rains.



We made sure it remains a special moment for our Champions & the fans.



Also thankyou Mumbaikars, for your cooperation. We made it… pic.twitter.com/IQMSZC9Bgw