तूफान के खतरे के बीच आज बारबाडोस से रवाना होगी टीम इंडिया, कल पहुंचेगी दिल्ली

Highlights भारतीय टीम मंगलवार को बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक विशेष उड़ान से बारबाडोस से बाहर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार को बारबाडोस में तूफान आने की आशंका के बाद भारतीय टीम को अपने होटल के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम अब मंगलवार को बारबाडोस समयानुसार शाम 6 बजे बारबाडोस छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

नई दिल्ली: भारतीय टीम मंगलवार को बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक विशेष उड़ान से बारबाडोस से बाहर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाला भारत द्वीप राष्ट्र के तट पर तूफान बेरिल के आने के बाद से बारबाडोस में फंस गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम पिछले कुछ दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई है क्योंकि सोमवार को तूफान श्रेणी 3 से 4 तक बढ़ गया है।

सोमवार को बारबाडोस में तूफान आने की आशंका के बाद भारतीय टीम को अपने होटल के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, टीम अब मंगलवार को बारबाडोस समयानुसार शाम 6 बजे बारबाडोस छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह लगभग 3:30 बजे होंगे। टीम के 3 जुलाई, बुधवार शाम 7:45 बजे तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

Good news. The Indian team to finally fly out of Barbados on a special flight arranged by BCCI Tuesday 6pm local time. To land in Delhi around 7.45 pm Wednesday

इंडिया टुडे के विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट कर बताया, "अच्छी खबर। भारतीय टीम अंततः स्थानीय समयानुसार मंगलवार शाम 6 बजे बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक विशेष उड़ान से बारबाडोस से बाहर निकलेगी। बुधवार शाम करीब पौने सात बजे दिल्ली उतरेंगे।"

बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि द्वीप राष्ट्र में हवाईअड्डा अगले छह से 12 घंटों में चालू हो जाएगा, जिससे श्रेणी 4 के तूफान के कारण हुआ शटडाउन समाप्त हो जाएगा।

#WATCH | Barbados: Electricity and water supply affected as hurricane hits the country with strong winds and rain.



Team India and media from India stuck in Barbados as all flights cancelled because of the curfew. pic.twitter.com/NswPxkaWig