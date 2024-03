TATA IPL 2024 full schedule: विदेश में एक भी मैच नहीं, सभी 74 मैच भारत में होंगे, बीसीसीआई ने शेयडूल की घोषणा की, यहां होगा फाइनल

Highlights तारीखों और स्थानों को ध्यान में रखते हुए शेष कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक क्वालीफायर और एक एलिमिनेटर आयोजित किया जायेगा। दूसरा क्वालीफायर चेन्नई में होगा।

TATA IPL 2024: बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2024 के पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी। देश भर में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीखों और स्थानों को ध्यान में रखते हुए शेष कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। आईपीएल 2024 का कोई भी मैच विदेश में नहीं खेला जाएगा। सभी 74 मैच भारत में होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सूत्रों के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का फाइनल 26 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जायेगा।

The wait is finally over! 😍 Here's the complete TATA #IPL2024 schedule! Mark your calendars 📅 and don't miss out on the non-stop cricket excitement 🔥 Tune-in to #IPLOnStar , LIVE, Only on Star Sports pic.twitter.com/9XopOFs6ir

पता चला है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक क्वालीफायर और एक एलिमिनेटर आयोजित किया जायेगा जबकि दूसरा क्वालीफायर चेन्नई में होगा। बीसीसीआई के कहा, ‘आईपीएल संचालन परिषद ने पिछले साल के गत चैम्पियन (चेन्नई सुपर किंग्स) के घरेलू मैदान पर शुरुआती मैच और फाइनल आयोजित करने की परंपरा का पालन किया है।’ बीसीसीआई ने आम चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखते हुए आईपीएल के शेष मैचों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।

