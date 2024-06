T20 World Cup: सुपर 8 मुकाबले से पहले विराट कोहली को मिला खास तोहफा, वेस्टइंडीज के दिग्गज सर वेस्ले हॉल से मुलाकात की

Highlights बारबाडोस में अभ्यास सत्र के दौरान कोहली ने सर वेस्ले हॉल से बातचीत की कोहली को 87 वर्षीय सर वेस्ले हॉल से एक विशेष उपहार भी मिला पूर्व महान तेज गेंदबाज ने कोहली को अपनी हस्ताक्षरित आत्मकथा दी

T20 World Cup Super 8: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के महत्वपूर्ण सुपर 8 मैच से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज सर वेस्ले हॉल से मुलाकात की। बारबाडोस में अभ्यास सत्र के दौरान कोहली ने सर वेस्ले हॉल से बातचीत की। कोहली को 87 वर्षीय सर वेस्ले हॉल से एक विशेष उपहार भी मिला। पूर्व महान तेज गेंदबाज ने कोहली को अपनी हस्ताक्षरित पुस्तक "आंसरिंग द कॉल-द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ सर वेस्ले हॉल" दी।

ग्रुप चरण में खराब प्रदर्शन के बाद कोहली सुपर 8 में धाकड़ प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के करोड़ो प्रशंसक भी यही चाहते हैं। कोहली को टी20 विश्व कप में यशस्वी जयसवाल से पहले ओपनिंग करने के लिए कहा गया था लेकिन इस कदम का सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। कोहली सुपर 8 में बेहतर प्रदर्शन की तलाश में होंगे क्योंकि टीम इंडिया की निगाहें अपने दूसरे टी20 विश्व कप खिताब पर टिकी हैं। सर वेस्ले हॉल से मुलाकात करने वालों में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी शामिल थे। उन्हें भी सर वेस्टली हॉल की हस्ताक्षरित आत्मकथा मिली।

