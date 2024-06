T20 World Cup: इंजमाम उल हक ने ने अर्शदीप पर लगाया बॉल टेंपरिंग का आरोप, पाकिस्तान से पच नहीं रहा टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

Highlights इंजमाम उल हक ने ने अर्शदीप पर लगाया बॉल टेंपरिंग का आरोप भारतीय टीम ने 24 जून को सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्शदीप के स्पेल पर संदेह जताया

T20 World Cup: भारतीय टीम ने 24 जून को सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। लेकिन अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी और भारतीय टीम का अब तक अजेय रहना पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों को पच नहीं रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्शदीप के स्पेल पर संदेह जताया है।

एक टीवी शो पर बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने अर्शदीप के 15वें ओवर में गेंद को रिवर्स कराने की क्षमता पर संदेह जताया। इंजमाम ने अंपायरों को इस प्रकार की स्थितियों पर नजर रखने की सलाह भी दी। इंजमाम के अनुसार भारतीय गेंदबाज ने गेंद के साथ छेड़ छाड़ की थी।

Former Pakistan captain Inzamam Ul Haq accuses Arshdeep Singh and Indian team of ball tampering against Australia. He wants ICC to open their eyes 🇵🇰🇮🇳🤯



Saleem Malik agrees to the point too. Is this true? pic.twitter.com/v6LWTciWgT