T20 World Cup 2026 Schedule: भारत-पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल, देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Schedule: डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ ड्रॉ किया गया है। आईसीसी ने मंगलवार को मुंबई में 20-टीम के टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस किया। टूर्नामेंट के गेम्स मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली होस्ट करेंगे, जबकि पाकिस्तान अपने मैच कोलंबो में खेलेगा। IND vs PAK मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।

टूर्नामेंट में इंडिया को एक आसान ग्रुप दिया गया है। मेन इन ब्लू का सामना पाकिस्तान से होगा, जिसमें USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया भी होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में USA से करेंगे, 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से, उसके बाद पाकिस्तान से, और उनका आखिरी ग्रुप गेम 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा।

T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें ग्रुप स्टेज के दौरान एक दिन में तीन मैच होंगे। अगर इंडिया क्वालीफाई करता है तो वानखेड़े स्टेडियम सेमीफाइनल होस्ट करेगा, जबकि कोलकाता दूसरा वेन्यू होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो मैच कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 8 मार्च को फाइनल की मेज़बानी करेगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफ़ाई कर लेता है, तो कोलंबो टूर्नामेंट का डिसाइडर मैच होस्ट करेगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

7 फरवरी, शाम 7:00 बजे, भारत बनाम USA, मुंबई

12 फरवरी, 7:00 PM, भारत बनाम नामीबिया, दिल्ली

15 फरवरी,, शाम 7:00 बजे, भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो

18 फरवरी, शाम 7:00 बजे, इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, अहमदाबाद

T20 वर्ल्ड कप के बारे में

2026 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी, जिन्हें पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 में जाएंगी, और बेस्ट चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, USA, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE सभी ने क्वालीफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे, इटली और UAE ने 2024 लाइनअप से पापुआ न्यू गिनी, युगांडा और स्कॉटलैंड की जगह ली है।