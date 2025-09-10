टी20 विश्व कप 2026ः भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा विश्व कप, इस मैदान पर खेला जाएगा फाइनल

T20 World Cup 2026: गत चैंपियन भारत, श्रीलंका और इटली के अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और नीदरलैंड शामिल हैं।

HighlightsT20 World Cup 2026: टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बाँटा जाएगा, सुपर 8 चरण और सेमीफाइनल होंगे।T20 World Cup 2026: इटली ने पहली बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है।T20 World Cup 2026: कुल 15 टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।

नई दिल्लीः भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप 2026 को सात फरवरी से आठ मार्च के बीच खेला जा सकता है। इस विश्व कप का आयोजन भारत के कम से कम पांच और श्रीलंका के दो शहरों में होने की संभावना है। इस विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में होगा। यह पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने पर निर्भर करेगा।

आईसीसी और बीसीसीआई के साथ हुए समझौते के तहत पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए समय निर्धारित कर दिया है और इसकी जानकारी सदस्य बोर्डों को दे दी है। इसका पूरा कार्यक्रम हालांकि अभी तय नहीं हुआ है।

इस विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका प्रारूप वैसा ही रहेगा, जैसा कि वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में हुए टी20 विश्व कप का था। इसमें टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बाँटा जाएगा, जिसके बाद सुपर आठ चरण और सेमीफाइनल होंगे। इटली ने पहली बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। अभी तक कुल 15 टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।

जिनमें गत चैंपियन भारत, श्रीलंका और इटली के अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और नीदरलैंड शामिल हैं। बाकी बची पांच टीमों में से दो टीमें अफ्रीका क्वालीफायर से और तीन टीमें एशिया तथा पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्वालीफायर से आएंगी। 

