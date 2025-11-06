T20 World Cup 2026: श्रीलंका में होगा भारत-पाकिस्तान का मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में फाइनल खेले जाने की संभावना

आईसीसी जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकता है। 2023 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान, भारत ने नौ वेन्यू पर मैच करवाए थे, जिसमें अहमदाबाद में ओपनिंग मैच और फाइनल दोनों हुए थे।

November 6, 2025

नई दिल्ली: भारत 2026 में आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पांच मशहूर स्टेडियम में करेगा। जिनमें दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन्स और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम शामिल है। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फाइनल अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में होगा, और पाकिस्तान के मैच कोलंबो में होने की संभावना है। ICC ने यह भी साफ़ किया है कि अगर श्रीलंका सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करता है, तो मैच कोलंबो में होगा। अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुँचता है, तो यह भारत के बजाय किसी न्यूट्रल जगह पर होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेंगलुरु और लखनऊ को मैचों की मेज़बानी के लिए वेन्यू के तौर पर शामिल करने के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। भारतीय बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि साइन किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकता है। 2023 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान, भारत ने नौ वेन्यू पर मैच करवाए थे, जिसमें अहमदाबाद में ओपनिंग मैच और फाइनल दोनों हुए थे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 

2026 के T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी, जिन्हें पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 में जाएंगी, और बेस्ट चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, USA, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE सभी क्वालीफाई कर चुके हैं। जिम्बाब्वे, इटली और UAE ने 2024 की लाइनअप से पापुआ न्यू गिनी, युगांडा और स्कॉटलैंड की जगह ली है।


 

