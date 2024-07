T20 World Cup 2024: विराट कोहली ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का दिया जवाब, कहा- 'आपके समर्थन के लिए शुक्रिया...'

Highlights विराट कोहली ने कहा, प्रिय नरेंद्र मोदी सर, आपके बहुत ही दयालु शब्दों और हमेशा आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पीएम मोदी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल में विराट कोहली की 76 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें बधाई दी थी

T20 World Cup 2024: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। कोहली ने कहा कि पीएम मोदी के समर्थन और प्रोत्साहन ने उन्हें ट्रॉफी की दौड़ में हमेशा सकारात्मक बने रहने में मदद की है और कैरेबियाई देशों में भी ऐसा ही हुआ।

विराट कोहली ने कहा, "प्रिय नरेंद्र मोदी सर, आपके बहुत ही दयालु शब्दों और हमेशा आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस टीम का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है, जिसने कप को घर लाया है। हम पूरे देश को मिली खुशी से बहुत प्रभावित और अभिभूत हैं।" गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शनिवार 29 जून को बारबाडोस में भारत के टी20 विश्व कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोहली सहित भारतीय क्रिकेटरों से बात की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल में विराट कोहली की 76 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें बधाई दी थी। स्टार बल्लेबाज द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोहली को वनडे और टेस्ट में भी शुभकामनाएं दीं। अपने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कोहली की कमी खलेगी।

Dear @narendramodi sir, thank you so much for your very kind words and your support and encouragement always. It has been a privilege to be a part of this team which has brought the cup home. We are deeply touched & overwhelmed with the happiness it has bought the entire nation. https://t.co/dpKiJiMFih