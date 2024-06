T20 World Cup 2024: रोहित शर्मा ने जीत के बाद मैदान में गाड़ा तिरंगा, गदगद हुए फैन्स; देखें वीडियो

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी 20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ ही बारबाडोस की धरती पर जश्न मनाया। टीम इंडिया की जीत का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। शनिवार रात से ही यह सेलिब्रेशन जारी है। इस बीच, जीत के बाद मैदान से खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आने का सिलसिला जारी है।

कप्तान रोहित शर्मा जिनकी अगुवाई में टीम ने जीत हासिल की, इस मौके पर काफी इमोशनल नजर आए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस में ICC T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीत हासिल करने के बाद मैदान पर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू छलक आए।

रोहित ने मैदान में तिरंगा गाड़ कर, भारत की जीत का जश्न मनाया। यह वाकया बहुत खास रहा जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर रोहित के मैदान में तिरंगा गाड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब वीडियो को देख फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं और रोहित की प्रशंसा कर रहे हैं। शर्मा ने भारतीय झंडा फहराया और फिर उसे आउटफील्ड पर लगाया। उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह और उप-कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ इसके साथ पोज भी दिए।

दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा एमएस धोनी के बाद टी20 विश्व कप जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। इससे पहले एमएस धोनी 2007 में उद्घाटन संस्करण में प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले कप्तान थे।

