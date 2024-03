T20 world cup 2024: 'टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विराट कोहली की जरूरत', रोहित शर्मा की जय शाह से सीधी मांग! कीर्ति आजाद ने किया चौंकाने वाला दावा

Highlights कीर्ति आजाद ने किया चौंकाने वाला दावा कहा- विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे कहा- सकी आधिकारिक घोषणा टीम चयन से पहले की जाएगी

नई दिल्ली: भारत के पूर्व ऑलराउंडर और 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आज़ाद ने दावा किया है कि कप्तान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से कहा है कि टीम इंडिया को "किसी भी कीमत पर" कोहली की जरूरत है। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत की टी20 विश्व कप टीम से विराट कोहली को बाहर किया जा सकता है।

एक्स पर किए एक पोस्ट में कीर्ति आज़ाद ने बीसीसीआई सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि जय शाह ने अजीत अगरकर को जिम्मेदारी दी है कि वे अन्य चयनकर्ताओं से बात करें और उन्हें समझाएं कि विराट कोहली को टी20 टीम में जगह नहीं मिल सकती। आज़ाद ने दावा किया कि अजित अगरकर न तो खुद को और न ही दूसरे चयनकर्ताओं को मना पाए।

Why should Jay Shah, he is not a selector, to give responsibility to Ajit Agarkar to talk to the other selectors and convince them that Virat Kohli is not getting a place in the T20 team. For this, time was given till 15th March. If sources are to be believed, Ajit Agarkar was… pic.twitter.com/FyaJSClOLw