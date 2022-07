T20 World Cup 2022: नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में खेलती हुई नजर आएंगी। क्वालीफायर B के सेमीफाइनल में दोनों ने यूएसए और पापुआ न्यू गिनी को हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में अपनी जगह पक्की कर ली है। नीदरलैंड ने जहां अमेरिका को हराया तो वहीं जिम्बाब्वे ने पापुआ न्यू गिनी को मात दी। आईसीसी टी20 विश्व कप (पुरुष) इसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होना है।

