रऊफ पर लगाए दो छक्के खास थे, कोहली ही कर सकते हैं, हार्दिक ने कहा-दूसरे छोर पर खड़े होकर लुफ्त उठा रहा था, देखें वीडियो

Highlights मैंने कई छक्के लगाये हैं लेकिन ये दो छक्के खास थे क्योंकि हमारे लिए इनके क्या मायने थे। कोहली को छोड़कर ये दोनों छक्के कोई और जड़ सकता था। हमने एक टीम के रूप में काफी मेहनत की है और हम एक दूसरे के लिये खुश हैं।

Virat Kohli-hardik pandya T20 WC: भारत के आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पंड्या का मानना है कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में सिर्फ विराट कोहली ही हारिस रऊफ को दो छक्के जड़ सकते थे ।

भारत को आखिरी आठ गेंद में 28 रन की जरूरत थी लेकिन कोहली ने दो छक्के लगाकर मैच का पासा पलट दिया। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला चार विकेट से जीता। दूसरे छोर पर खड़े होकर कोहली की बल्लेबाजी देखने वाले पंड्या ने कहा ,‘‘ मैंने कई छक्के लगाये हैं लेकिन ये दो छक्के खास थे क्योंकि हमारे लिए इनके क्या मायने थे।

Of special knocks, game-changing sixes & thrilling victory at the MCG! 👌 💪



𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹: Men of the moment - @imVkohli & @hardikpandya7 - chat after #TeamIndia beat Pakistan in the #T20WorldCup. 👏 👏 - By @RajalArora



Full interview 🎥 🔽 #INDvPAKhttps://t.co/3QKftWa7dkpic.twitter.com/sK7TyLFcSI