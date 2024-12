सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20ः 17 गेंद, 32 रन, 3 चौके और 2 छक्के?, चंडीगढ़ के खिलाफ खोले हाथ, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गेंद और बल्ले से तूफान मचा रहे शमी?, देखें वीडियो

Highlights Syed Mushtaq Ali Trophy T20: पहले ओवर में शमी ने विकेट निकाल लिया। Syed Mushtaq Ali Trophy T20: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। Syed Mushtaq Ali Trophy T20: सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने 10 करोड़ रुपये के करार का जश्न मनाया।

Syed Mushtaq Ali Trophy T20: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गेंद और बल्ले से तूफान मचा रहे हैं। पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप के बाद पहली बार सफेद गेंद टूर्नामेंट खेल रहे शमी ने विकेट के साथ बल्ले कमाल दिखा रहे हैं। आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने 10 करोड़ रुपये के करार का जश्न मनाया। प्री क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ के खिलाफ 17 गेंद में 32 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। बंगाल के लिए खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं।

Door is very much open for Mohammed Shami but fitness is a concern 🤕 #AUSvIND #Shami #RohitSharma pic.twitter.com/dRblFLeFGO — OneCricket (@OneCricketApp) December 8, 2024

Mohammed Shami's blistering 32 off just 17 balls propelled Bengal to a total of 159 in the first Pre-Quarterfinal, with 19 runs coming off Sandeep's final over.#SMAT#CricketTwitter#Bengalpic.twitter.com/ayxmL79GFW— Pushkar Pushp (@ppushp7) December 9, 2024